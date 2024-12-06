Unik Banget! Karakter Shandy Williams Berubah-ubah di Series TLC: TV, Love, Cinema

JAKARTA – Vision+ telah sukses merilis series TV, Love Cinema dengan genre drama-romantis yang dapat kamu saksikan secara GRATIS dengan klik di sini. Series ini memiliki 8 episode dengan kumpulan 8 cerita cinta yang tak lekang oleh waktu.



Menariknya dalam series ini, para cast tidak hanya berperan menjadi satu karakter, namun setiap episodenya para cast akan berganti peran begitu juga sifat dan perbedaan yang mencolok antara satu dan lainnya. Sebagai contoh, Shandy Williams yang dalam series ini bukan hanya memerankan karakter Marco namun juga Gembira dan Nando di episode lainnya, serta Cathy Fakandy yang membuktikan keahliannya dalam berperan sebagai Monalisa, Gania dan Emilia.



Series ini dibintangi oleh para aktor dan aktris berbakat seperti Indira Ayu Maharani, Shandy Williams, Teuku Reka, Cathy Fakandi, Bobie Antonio, Adil Luca, dan Nabila Atmaja. Latar belakang keindahan kota Bali akan tersuguh di setiap episode yang membuat setiap kisah cinta di series ini makin indah untuk disaksikan. Tidak hanya membawakan nilai-nilai percintaan, namun di dalam TLC: TV, Love, Cinema juga menghadirkan berbagai pesan moral yang diangkat di setiap episodenya, mulai dari persahabatan, keluarga, kerja keras, dan lainnya.



Streaming TV, Love, Cinema dengan download aplikasinya di App Store dan Playstore sekarang! Langganan Vision+ mulai Rp20.000 untuk bisa menikmati konten premium lainnya. Untuk kamu yang ingin streaming konten premium Vision+ dan Viu sekaligus, kamu bisa langganan paket Combo MeVVah seharga Rp. 49.000. Segera unduh aplikasi Vision+ dan nikmati tontonan berkualitas di mana saja dan kapan saja!

(tty)