Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Unik Banget! Karakter Shandy Williams Berubah-ubah di Series TLC: TV, Love, Cinema

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |22:01 WIB
Unik Banget! Karakter Shandy Williams Berubah-ubah di Series TLC: TV, Love, Cinema
Karakter Shandy Williams berubah-ubah di series TLC: TV, Love, Cinema. (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA – Vision+ telah sukses merilis series TV, Love Cinema dengan genre drama-romantis yang dapat kamu saksikan secara GRATIS dengan klik di sini. Series ini memiliki 8 episode dengan kumpulan 8 cerita cinta yang tak lekang oleh waktu.

Menariknya dalam series ini, para cast tidak hanya berperan menjadi satu karakter, namun setiap episodenya para cast akan berganti peran begitu juga sifat dan perbedaan yang mencolok antara satu dan lainnya. Sebagai contoh, Shandy Williams yang dalam series ini bukan hanya memerankan karakter Marco namun juga Gembira dan Nando di episode lainnya, serta Cathy Fakandy yang membuktikan keahliannya dalam berperan sebagai Monalisa, Gania dan Emilia.

Series ini dibintangi oleh para aktor dan aktris berbakat seperti Indira Ayu Maharani, Shandy Williams, Teuku Reka, Cathy Fakandi, Bobie Antonio, Adil Luca, dan Nabila Atmaja. Latar belakang keindahan kota Bali akan tersuguh di setiap episode yang membuat setiap kisah cinta di series ini makin indah untuk disaksikan. Tidak hanya membawakan nilai-nilai percintaan, namun di dalam TLC: TV, Love, Cinema juga menghadirkan berbagai pesan moral yang diangkat di setiap episodenya, mulai dari persahabatan, keluarga, kerja keras, dan lainnya.

Streaming TV, Love, Cinema dengan download aplikasinya di App Store dan Playstore sekarang! Langganan Vision+ mulai Rp20.000 untuk bisa menikmati konten premium lainnya. Untuk kamu yang ingin streaming konten premium Vision+ dan Viu sekaligus, kamu bisa langganan paket Combo MeVVah seharga Rp. 49.000. Segera unduh aplikasi Vision+ dan nikmati tontonan berkualitas di mana saja dan kapan saja!

(tty)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/598/3189488/rasa_yang_tak_terucap-aBn1_large.jpg
Microdrama VISION+ Rasa yang Tak Pernah Terucap: Awal dari Sepiring Kenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/33/3185325/my_comic_boyfriend-E5JW_large.jpg
My Comic Boyfriend: Romansa Fantasi yang Mempertemukan Dunia Nyata dan Komik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/598/3182071/still_single-wcO0_large.jpg
Akting Kocak Yuki Kato di Series VISION+ Still Single si Gadis Zodiak yang Bikin Gemas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/598/3181499/microdrama_kesempatan_kedua-sorR_large.jpg
Microdrama VISION+ Kesempatan Kedua: Perjalanan Hidup Menebus Dosa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/598/3181263/ternyata_aku_mencintaimu-UkX0_large.jpg
Sinopsis Microdrama Ternyata Aku Mencintaimu, Hanya di VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/598/3180017/microdrama_pertaruhan_dua_hati-xA8d_large.jpg
Sinopsis dan Link Streaming Microdrama Pertaruhan Dua Hati, Eksklusif Hanya di VISION+
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement