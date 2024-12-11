Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Teuku Zacky Mau Jadi Saksi di Sidang Cerai Baim Wong dan Paula Verhoeven

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |11:46 WIB
Alasan Teuku Zacky Mau Jadi Saksi di Sidang Cerai Baim Wong dan Paula Verhoeven
Alasan Teuku Zacky Mau Jadi Saksi di Sidang Cerai Baim Wong dan Paula Verhoeven. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Teuku Zacky mengungkapkan alasannya mau menjadi saksi dalam sidang perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada Rabu (11/12/2024). 

Zacky mengaku, bersedia menjadi saksi karena sebagai sahabat dia mengetahui masalah yang terjadi antara Baim dan Paula. “Kebetulan, Baim meminta langsung kepada saya untuk datang,” tuturnya. 

Selain itu, aktor 41 tahun tersebut merasa bertanggung jawab karena sudah menjadi mak comblang antara Baim dan Paula, hingga akhirnya mereka menikah dan memiliki dua anak.

“Bisa dibilang, ini bentuk tanggung jawab moral saya ke Baim dan Paula,” ungkap sang aktor menambahkan.

Teuku Zacky mengaku, memberikan keterangan di persidangan selama 15 menit dan menjawab dua pertanyaan hakim. Lalu pertanyaan apa saja yang dilontarkan kepada sang aktor?

“Wah, kalau soal itu saya tidak bisa sampaikan di sini. Alasannya, karena pertanyaan yang diajukan ke saya itu sifatnya sangat pribadi. Jadi, biarkan pengadilan yang memproses semuanya,” katanya.

Teuku Zacky berharap, permasalahan rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven bisa berakhir dengan baik. Meski sudah mengenal baik Baim selama 20 tahun, namun dia memastikan, menyayangi Paula sebagai sahabat.

Teuku Zacky
Alasan Teuku Zacky Mau Jadi Saksi di Sidang Cerai Baim Wong dan Paula Verhoeven. (Foto: Okezone)

Telusuri berita celebrity lainnya
