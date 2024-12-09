Advertisement
HOT GOSSIP

Baim Wong Mohon Doa untuk Kesembuhan Ayahnya

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |14:01 WIB
JAKARTA - Baim Wong membagikan kabar mengenai kondisi sang ayah, Johnny Wong, yang saat ini tengah menjalani perawatan di rumah sakit. Dalam unggahan di Instagram, Baim menyampaikan rasa terima kasih atas doa dan perhatian yang diberikan untuk kesembuhan ayahnya.

Dalam foto yang diunggah, terlihat sahabatnya, Raffi Ahmad, turut menjenguk Johnny Wong. Baim berharap kondisi sang ayah segera membaik dan tidak memburuk karena terlalu memikirkan dirinya.

Baim juga menyampaikan pesan khusus kepada ayahnya agar tidak perlu khawatir. Ia menegaskan bahwa dirinya baik-baik saja dan kini seluruh kakak-kakaknya telah berkumpul untuk menemani ayah mereka.

"Terima kasih atas kepeduliannya buat papah. Jangan ada pikiran apa-apa ya, pah. Baim baik-baik saja. Kakak-kakak Baim sudah ngumpul semua. Daud yang lama di AS juga sudah kembali ke Jakarta. Kita berlima sekarang nemenin papah, sama-sama," tulis Baim Wong dalam unggahan Instagram @baimwong, Senin (9/12/2024).

