Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Teuku Zacky Jadi Saksi Kunci di Sidang Perceraian Baim Wong dan Paula Verhoven

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |10:16 WIB
Teuku Zacky Jadi Saksi Kunci di Sidang Perceraian Baim Wong dan Paula Verhoven
Teuku Zacky. (Foto: Nurul Amanah)
A
A
A

AKTOR Teuku Zacky menghadiri sidang perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven hari ini, Rabu (11/12/2024) di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dia datang untuk menjadi saksi yang dihadirkan oleh Baim Wong. 

Teuku Zacky yang telah puluhan tahun bersahabat dengan Baim Wong hingga disebut-sebut sebagai Mak Comblang antara Baim dan Paula mengaku akan menyampaikan hal-hal yang diketahuinya mengenai permasalahan rumah tangga sahabatnya itu.

"Nggak ada persiapan khusus sih, apa adanya saja, apa yang saya tahu (saya sampaikan) gitu saja," ujar Teuku Zacky di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2024). 

Teuku Zacky mengaku dirinya bersedia menjadi saksi lantaran menurut Baim, hanya dia lah yang mengetahui permasalahan di antara Baim dan Paula.

"Pertimbangannya akhirnya mau ya menurut Baim cuma saya yang tahu jadi ya sudah (mau), nggak ada pilihan ya sudah saya bantu," ucapnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/629/3188194//audi-kuci_large.jpg
Profil dan Potret Audi Marissa, Diisukan Bakal Cerai dengan Anthony Xie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/33/3186538//inara-LJOs_large.jpg
Ini Reaksi Inara Soal Video Syur dengan Insanul Fahmi Bisa Diakses dan Tersebar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/629/3186485//inara-K86T_large.jpg
Eva Manurung Khawatir Cucunya Jadi Pergunjingan di Sekolah, Imbas Video Syur Inara dan Insanul Fahmi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/629/3186482//inara-IFqf_large.jpg
Heboh Video Syur Inara Rusli dan Insanul Fahmi,  Eva Manurung Khawatirkan Mental Cucu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186202//baim_wong_dan_paula_verhoeven-ZWcH_large.jpg
Baim Wong dan Paula Verhoeven Tampil Bersama di Event Sekolah Anak, Netizen: Adem Lihatnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/33/3186020//baim_wong-cuvK_large.jpg
Baim Wong Ogah Pusing Lihat Paula Verhoeven Masih Sibuk ke PA Jaksel Usai Bercerai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement