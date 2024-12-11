Teuku Zacky Jadi Saksi Kunci di Sidang Perceraian Baim Wong dan Paula Verhoven

AKTOR Teuku Zacky menghadiri sidang perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven hari ini, Rabu (11/12/2024) di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dia datang untuk menjadi saksi yang dihadirkan oleh Baim Wong.

Teuku Zacky yang telah puluhan tahun bersahabat dengan Baim Wong hingga disebut-sebut sebagai Mak Comblang antara Baim dan Paula mengaku akan menyampaikan hal-hal yang diketahuinya mengenai permasalahan rumah tangga sahabatnya itu.

"Nggak ada persiapan khusus sih, apa adanya saja, apa yang saya tahu (saya sampaikan) gitu saja," ujar Teuku Zacky di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2024).

Teuku Zacky mengaku dirinya bersedia menjadi saksi lantaran menurut Baim, hanya dia lah yang mengetahui permasalahan di antara Baim dan Paula.

"Pertimbangannya akhirnya mau ya menurut Baim cuma saya yang tahu jadi ya sudah (mau), nggak ada pilihan ya sudah saya bantu," ucapnya.