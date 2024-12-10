Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film The Brutalist, Kisah Imigran Yahudi di Tanah Harapan

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |21:30 WIB
Sinopsis Film <i>The Brutalist</i>, Kisah Imigran Yahudi di Tanah Harapan
Sinopsis Film {The Brutalist}, Kisah Imigran Yahudi yang Adu Nasib di Amerika Serikat. (Foto: Universal Pictures)
A
A
A

JAKARTA - Film The Brutalist menguasai perolehan nominasi Golden Globes 2025 dengan total tujuh kategori. Perolehan nominasi itu setidaknya mampu menahan gerak Emilia Perez, film berbahasa Spanyol yang memborong 10 nominasi. 

Kemampuan The Brutalist mendominasi Golden Globes 2025 membuat pencinta film penasaran dengan proyek arahan Brady Corbet tersebut. Nah, berikut Okezone menyuguhkan sinopsis film tersebut.

Film The Brutalist berkisah tentang kehidupan pria bernama Laszlo Toth yang merupakan keturunan Yahudi. Dia bermigrasi ke Amerika Serikat, setelah Perang Dunia II selesai, pada 1947.

The Brutalist
Sinopsis Film The Brutalist. (Foto: Universal Pictures)

Bagi Toth dan istrinya, Erzsebet, Amerika adalah tanah harapan yang akan membawa mereka keluar dari kemiskinan. Toth yang bekerja sebagai arsitek itu kemudian berusaha keras memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Suatu hari, Laszlo Toth bertemu dengan pria kaya yang misterius bernama Harrison. Pria itu meminta Toth untuk membangun sebuah monumen tak biasa. Namun permintaan tersebut justru membawa perubahan dalam kehidupan Toth dan istrinya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/206/3177325/arya_saloka-CrD6_large.jpg
Sinopsis Film Dendam Malam Kelam: Misteri Raibnya Jenazah Istri Arya Saloka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163514/tinggal_meninggal-SI8e_large.jpg
Sinopsis Film Tinggal Meninggal, Ketika Gema Mencari Perhatian dari Duka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/206/3161783/merah_putih_one_for_all-doj3_large.jpg
Sinopsis Film Merah Putih One for All, Animasi Indonesia yang Banjir Kritik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/206/3158887/a_normal_woman-2AOJ_large.jpg
Sinopsis Film A Normal Woman, Sisi Gelap Mewahnya Dunia Sosialita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/206/3145891/sinopsis_film_bleeding_steel-SaXd_large.jpg
Sinopsis Film Bleeding Steel, Aksi Jackie Chan Hadapi Ancaman Cyborg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/206/3145624/sinopsis_film_hunter_killer-Oal5_large.jpg
Sinopsis Film Hunter Killer, Kerja Sama AS dan Rusia di Tengah Kudeta 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement