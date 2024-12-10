Sinopsis Film The Brutalist, Kisah Imigran Yahudi di Tanah Harapan

Sinopsis Film {The Brutalist}, Kisah Imigran Yahudi yang Adu Nasib di Amerika Serikat. (Foto: Universal Pictures)

JAKARTA - Film The Brutalist menguasai perolehan nominasi Golden Globes 2025 dengan total tujuh kategori. Perolehan nominasi itu setidaknya mampu menahan gerak Emilia Perez, film berbahasa Spanyol yang memborong 10 nominasi.

Kemampuan The Brutalist mendominasi Golden Globes 2025 membuat pencinta film penasaran dengan proyek arahan Brady Corbet tersebut. Nah, berikut Okezone menyuguhkan sinopsis film tersebut.

Film The Brutalist berkisah tentang kehidupan pria bernama Laszlo Toth yang merupakan keturunan Yahudi. Dia bermigrasi ke Amerika Serikat, setelah Perang Dunia II selesai, pada 1947.

Sinopsis Film The Brutalist. (Foto: Universal Pictures)

Bagi Toth dan istrinya, Erzsebet, Amerika adalah tanah harapan yang akan membawa mereka keluar dari kemiskinan. Toth yang bekerja sebagai arsitek itu kemudian berusaha keras memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Suatu hari, Laszlo Toth bertemu dengan pria kaya yang misterius bernama Harrison. Pria itu meminta Toth untuk membangun sebuah monumen tak biasa. Namun permintaan tersebut justru membawa perubahan dalam kehidupan Toth dan istrinya.