HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Deddy Corbuzier: Miftah Maulana Salah

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |10:46 WIB
Deddy Corbuzier: Miftah Maulana Salah
Deddy Corbuzier: Miftah Maulana Salah
A
A
A

JAKARTA - Deddy Corbuzier akhirnya angkat bicara terkait video viral yang memperlihatkan Gus Miftah menghina seorang pedagang es saat berdakwah di Magelang, Jawa Tengah. Sebagai sahabat dekat, Deddy mengaku enggan terlalu banyak berkomentar mengenai tindakan guru spiritualnya itu.

"Ya itu lah Gus Miftah," ujar Deddy singkat saat ditemui di kawasan Kebagusan, Jakarta, baru-baru ini.

Namun, Deddy juga memahami reaksi publik yang mengkritik perilaku Gus Miftah, terutama karena ia menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden (UKP) di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.

Deddy Corbuzier: Miftah Maulana Salah
Deddy Corbuzier: Miftah Maulana Salah

"Apakah Gus Miftah salah? Iya, Gus Miftah tetap salah," tegas Deddy.

Menurut Deddy, jika Gus Miftah ingin tetap mempertahankan gaya bercanda kasarnya yang sudah menjadi ciri khasnya, maka langkah terbaik memang adalah mundur dari jabatannya di kabinet.

"Saya adalah orang pertama yang tahu saat dia memutuskan mundur dari jabatan itu. Menurut saya, itu langkah yang paling tepat. Dengan mengundurkan diri, mungkin bebannya akan berkurang," ungkap Deddy.

Ia juga menjelaskan bahwa posisi seperti UKP membawa tanggung jawab besar, sehingga segala tindakan pemegang jabatan pasti menjadi sorotan publik. 

"Jabatan seperti itu kan tanggung jawabnya besar ya, jadi pasti akan disorot terus. Sujiwo Tejo kalau ngomong juga, bercandanya gitu. Cak Nun juga kadang kalau bercanda kasar. Apa bedanya? Mereka tidak ada jabatan," sambungnya.

 

