Cut Intan Nabila Siap Hadir di Sidang Perdana Perceraian dengan Armor Toreador

JAKARTA – Cut Intan Nabila dijadwalkan menghadiri sidang perdana gugatan cerainya terhadap Armor Toreador di Pengadilan Agama (PA) Tigaraksa, Tangerang, Banten, pada Senin, 16 Desember 2024.

Gugatan cerai tersebut telah dikonfirmasi oleh kuasa hukum Cut Intan, Ana Sofa Yuking, yang menjelaskan bahwa dokumen gugatan terdaftar melalui sistem e-court atau secara online.

"Alhamdulillah, gugatan cerai Cut Intan Nabila sudah masuk ke PA Tigaraksa," ungkap Ana Sofa Yuking dalam pesan singkat kepada Okezone.com, Senin (9/12/2024).

Ana juga menegaskan bahwa sidang perdana akan digelar sesuai jadwal, dan kliennya berencana untuk hadir di pengadilan.