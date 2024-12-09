Jadwal Sidang Cerai Cut Intan Nabila dan Armor Toreador

JAKARTA - Cut Intan Nabila secara resmi menggugat cerai suaminya, Armor Toreador, di Pengadilan Agama (PA) Tigaraksa, Tangerang, Banten. Gugatan cerai ini merupakan kelanjutan dari kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialaminya.

Hal ini dikonfirmasi oleh kuasa hukum Cut Intan Nabila, Ana Sofa Yuking, yang menyebut gugatan tersebut diajukan di tengah proses hukum pidana terkait kasus KDRT yang sedang berlangsung.

"Alhamdulillah, gugatan cerai Cut Intan Nabila sudah resmi masuk ke PA Tigaraksa," ujar Ana Sofa Yuking dalam pesan singkat kepada Okezone.com, Senin (9/12/2024).

Jadwal Sidang Cerai Cut Intan Nabila dan Armor Toreador

Ana belum membeberkan detail nomor perkara gugatan tersebut. Namun, ia memastikan sidang perdana perceraian Cut Intan dan Armor akan digelar pada Senin, 16 Desember 2024.