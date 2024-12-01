3 Sumber Kekayaan Cut Intan Nabila, Selebgram Cantik Korban KDRT Armor Toreador

JAKARTA – Nama selebgram cantik, Cut Intan Nabila, tengah menjadi sorotan akhir-akhir ini usai terungkapnya perilaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan suaminya, Armor Toreador.

Armor Toreador ditangkap oleh pihak berwajib setelah Cut Intan membongkar tabiat buruk suaminya tersebut melalui akun Instagram pribadinya pada Selasa (13/8/2024). Sidang dari kasus KDRT tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri Cibinong, Bogor pada Kamis (28/11/2024).

Pada Jumat (29/11/2024), Cut Intan Nabila memutuskan untuk menggugat cerai suaminya di Pengadilan Agama Tigaraksa, Tangerang, Banten. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Cut Intan, Ana Sofa Yuking, usai menghadiri sidang kasus KDRT Armor Toreador.

Akan cerai, Cut Intan Nabila akan menjadi orang tua tunggal bagi ketiga anaknya. Lantas, dari mana sumber kekayaan Cut Intan Nabila jika bercerai dengan suami? Berikut 4 sumber kekayaan Cut Intan Nabila?

1. Endorsement

Menjadi seorang selebgram, tak bisa dipungkiri bahwa endorsement merupakan sumber kekayaan utama Cut Intan Nabila. Selebgram yang akrab dipanggil Intan tersebut memang sudah lama terlihat aktif di media sosial.

Tidak heran akun media sosial pribadinya memiliki pengikut berjumlah fantastis, yaitu 1,5 juta pengikut di Instagram dan 189 ribu pengikut di TikTok.

Hal tersebut menjadi salah satu faktor pendukung banyak brand yang ingin bekerjasama dengan Cut Intan. Endorse yang diterimanya beragam, mulai dari hijab, gamis, hingga perlengkapan anak.

2. Media Sosial

Selain hasil dari endorsement, Intan juga pastinya mendapatkan penghasilan dari monetisasi akun media sosial pribadinya, seperti Instagram dan TikTok. Intan cukup aktif membagikan kesehariannya melalui akun media sosialnya.

Selain monetisasi, Intan juga diketahui mendapat penghasilan dari fitur Instagram Eksklusif, yang memungkinkan penggemarnya untuk berlangganan jika ingin mengakses konten premiumnya.