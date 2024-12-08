Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ria Ricis Ungkap Keinginan Adopsi Bayi Laki-Laki

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |20:30 WIB
Ria Ricis Ungkap Keinginan Adopsi Bayi Laki-Laki
Ria Ricis Ungkap Keinginan Adopsi Bayi Laki-Laki. (Foto: Instagram/@riaricis1795)
A
A
A

JAKARTA - Ria Ricis mengungkapkan keinginannya untuk mengadopsi bayi laki-laki. Saat ini, dia mengaku, sedang mencari bayi laki-laki yang tepat untuk menjadi adik Moana. 

“Sebenarnya, sudah banyak yang nawarin, dari klinik, rumah sakit, bahkan ada yang secara pribadi datang untuk menawarkan. Tapi aku masih milih-milih,” ujar sang YouTuber saat ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, pada Sabtu (7/12/2024).

Lalu apa alasan Ria Ricis menginginkan anak laki-laki dalam keluarga kecilnya? Dia mengaku, sudah lama menginginkan anak laki-laki. Namun, keinginan itu harus tertunda karena kemudian dia bercerai dari Teuku Ryan.

Ria Ricis
Ria Ricis Ungkap Keinginan Adopsi Bayi Laki-Laki. (Foto: Instagram/@riaricis1795)

“Pertimbangan lain karena Moana. Karena dia sudah minta adik. Setiap ketemu teman, dia pasti bilang, ‘Ibu, Moana mau baby.’ Jadi susah ya say kalau nunggu hamil dulu. Jadi adopsi saja,” tuturnya.

Meski ada keinginan serius untuk mengadopsi anak laki-laki, namun Ria Ricis tidak terburu-buru melakukannya mengingat mengadopsi anak bukan hal sepele. Selain prosedur cukup panjang, dia harus memastikan tumbuh kembang sang anak.

“Pihak klinik dan rumah sakit juga kan masih menscreening karena enggak bisa sembarangan juga,” ungkap Ria Ricis menambahkan.

(SIS)

