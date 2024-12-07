Jelajah Rasa di Kota Lewat Series Once Upon a Time in Chinatown, Streaming di Vision+

JAKARTA – Vision+ menghadirkan series dokumenter Once Upon a Time in Chinatown, yang mengupas tema kuliner khas di kawasan Kota Tua Jakarta, masih kental dengan nuansa budaya Tionghoa dan sejarahnya. Dipimpin oleh Sheila Timothy sebagai sutradara dan didukung oleh Zack Lee, series ini menjadi tontonan menarik yang penuh cerita. Saksikan Once Upon a Time in Chinatown sekarang dengan klik di sini.



Series ini menampilkan kuliner-kuliner seperti Lomie, Ketupat Cap Gomeh, Siauw, Bakmie, Nasi Hainam hingga Kwetiau yang melekat dengan cita rasa masyarakat Tionghoa yang berada di ibu kota. Dalam setiap episodenya, Once Upon a Time in Chinatown tidak hanya memperlihatkan dan mereview cita rasa dari setiap tempat kuliner yang mereka datangi, namun series ini juga memberikan kisah inspiratif, keunikan dari kuliner tersebut hingga filosofi dari setiap makanan yang mereka cicipi. Tentunya selain menggugah selera, series ini juga membawa pesan moral di balik perjuangan setiap pemilik dari kuliner yang di datangi oleh Zack Lee, diharapkan para penonton dapat kembali melestarikan cerita dan budaya yang sudah tergerus oleh zaman.



