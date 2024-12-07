Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Jelajah Rasa di Kota Lewat Series Once Upon a Time in Chinatown, Streaming di Vision+

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |17:50 WIB
Jelajah Rasa di Kota Lewat Series Once Upon a Time in Chinatown, Streaming di Vision+
Jelajah rasa di kota lewat series Once Upon a Time in Chinatown, streaming di Vision+. (Foto: Chinatown)
A
A
A

JAKARTA – Vision+ menghadirkan series dokumenter Once Upon a Time in Chinatown, yang mengupas tema kuliner khas di kawasan Kota Tua Jakarta, masih kental dengan nuansa budaya Tionghoa dan sejarahnya. Dipimpin oleh Sheila Timothy sebagai sutradara dan didukung oleh Zack Lee, series ini menjadi tontonan menarik yang penuh cerita. Saksikan Once Upon a Time in Chinatown sekarang dengan klik di sini.

Series ini menampilkan kuliner-kuliner seperti Lomie, Ketupat Cap Gomeh, Siauw, Bakmie, Nasi Hainam hingga Kwetiau yang melekat dengan cita rasa masyarakat Tionghoa yang berada di ibu kota. Dalam setiap episodenya, Once Upon a Time in Chinatown tidak hanya memperlihatkan dan mereview cita rasa dari setiap tempat kuliner yang mereka datangi, namun series ini juga memberikan kisah inspiratif, keunikan dari kuliner tersebut hingga filosofi dari setiap makanan yang mereka cicipi. Tentunya selain menggugah selera, series ini juga membawa pesan moral di balik perjuangan setiap pemilik dari kuliner yang di datangi oleh Zack Lee, diharapkan para penonton dapat kembali melestarikan cerita dan budaya yang sudah tergerus oleh zaman.

Nonton Once Upon a Time in Chinatown dengan berlangganan di Vision+ mulai Rp20.000. Download aplikasinya di Appstore dan Playstore kesayanganmu sekarang! Untuk kamu yang ingin streaming konten premium Vision+ dan Viu sekaligus, kamu bisa langganan paket Combo MeVVah seharga Rp49.000. Segera unduh aplikasi Vision+ dan nikmati tontonan berkualitas di mana saja dan kapan saja!

(tty)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/598/3189488/rasa_yang_tak_terucap-aBn1_large.jpg
Microdrama VISION+ Rasa yang Tak Pernah Terucap: Awal dari Sepiring Kenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/33/3185325/my_comic_boyfriend-E5JW_large.jpg
My Comic Boyfriend: Romansa Fantasi yang Mempertemukan Dunia Nyata dan Komik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/598/3182071/still_single-wcO0_large.jpg
Akting Kocak Yuki Kato di Series VISION+ Still Single si Gadis Zodiak yang Bikin Gemas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/598/3181499/microdrama_kesempatan_kedua-sorR_large.jpg
Microdrama VISION+ Kesempatan Kedua: Perjalanan Hidup Menebus Dosa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/598/3181263/ternyata_aku_mencintaimu-UkX0_large.jpg
Sinopsis Microdrama Ternyata Aku Mencintaimu, Hanya di VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/598/3180017/microdrama_pertaruhan_dua_hati-xA8d_large.jpg
Sinopsis dan Link Streaming Microdrama Pertaruhan Dua Hati, Eksklusif Hanya di VISION+
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement