HOME CELEBRITY TV SCOOP

Minggu Seru Bersama Kiko di Episode Cherish the Moment

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |09:11 WIB
Minggu Seru Bersama Kiko di Episode Cherish the Moment
Animasi Kiko
A
A
A

JAKARTA - Temani minggu pagi Anda bersama keluarga dengan menonton serial animasi Kiko yang penuh keseruan di RCTI! Pekan ini, Kiko hadir dengan tema spesial Cherish the Moment yang akan menghadirkan petualangan seru dan tak terlupakan.

Dalam episode kali ini, Poli membawa kabar mengejutkan. Ia bertemu Kaze untuk memberitahu bahwa ia telah ditugaskan oleh organisasi ninja untuk menjalani pelatihan selama 15 tahun. 

Sebelum pergi, Poli ingin menghabiskan waktu berkualitas bersama Kiko dan Patino. Untuk membuat perpisahan mereka lebih berkesan, Poli mengusulkan tantangan persahabatan.

Minggu Seru Bersama Kiko di Episode Cherish the Moment
Minggu Seru Bersama Kiko di Episode Cherish the Moment

Namun, ide-ide unik Poli membuat Kiko dan Patino sempat ragu. Meskipun begitu, mereka tetap mencoba mengikuti tantangan tersebut, mulai dari bermain bungee jumping hingga memberanikan diri memasuki sarang cebong liar. 

Halaman:
1 2 3
