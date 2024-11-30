Minggu Seru Bersama KIKO dalam Episode Into the Wild, Hanya di RCTI

Minggu Seru Bersama KIKO dalam Episode Into the Wild, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - RCTI akan menemani Minggu pagi Anda bersama keluarga dengan menayangkan animasi KIKO episode Into the Wild. Simak sinopsisnya berikut ini.

Kota Asri yang biasanya damai, tiba-tiba kacau. Muncul bau tak sedap yang sangat mengganggu warga. Kiko bersama Lola, Tingting, Poli, dan Patino juga ikut terganggu dengan aroma tersebut.

Penasaran, Kiko memutuskan mencari tahu sumber bau tersebut. Tak disangka, Buba tiba-tiba muncul dari semak-semak dengan tubuh penuh kotoran yang membuatnya begitu bau.

Sementara itu, Karkus marah besar saat tahu Buba merusak Joni miliknya. Dia pun berencana untuk menangkap Buba. Namun Kiko justru membantu membersihkan Buba.

Apa yang dilakukan Kiko? Apakah mereka bisa menghilangkan bau di Kota Asri? Tonton episode Into the Wild animasi KIKO selengkapnya di RCTI, pada Minggu (1/12/2024), pukul 07.15 WIB.