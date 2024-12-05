Mulai Besok, BIMA S dan KIKO Hadir di Indonesia Games Festival 2024

(Foto: MNC Media)

JAKARTA - Animasi BIMA S dan KIKO hadir di Indonesia Games Festival 2024. Event tersebut digelar selama 3 hari di Ice BSD Hall 3A, Tangerang, Banten, pada 6-8 Desember 2024.

MNC Games & Animation akan menggelar meet & greet bersama karakter BIMA S di game stage IGF 2024, pada 8 Desember 2024, pukul 10.00 WIB. Dalam kesempatan itu, juga akan diperkenalkan brand Games+ dan Klaklik.

Sementara itu, pengunjung bisa berfoto bersama KIKO dan BIMA S di booth MNC Games & Animation. Tak sekadar berfoto bersama, pengunjung juga bisa mendapatkan hadiah menarik terkait produk MNC Animation.

MNC Animation juga akan mempromosikan film animasi ZANNA: Whisper of Volcano Isle jelang penayangannya di bioskop, pada 2 Januari mendatang. Games+ juga akan memperkenalkan dua game terbarunya, Arcade dan Kiko Survivor.

“Akan ada daily competition untuk para pengunjung dengan hadiah-hadiah yang menggiurkan. Masih banyak activation seru lainnya yang bisa dinikmati pengunjung di dalam booth,” Nielson Tanaya, Event Management Dept Head ESI (Games+)

Selain MNC Games & Animation, Klaklik juga akan hadir di IGF 2024, pada 6-8 Desember 2024. Aplikasi berbasis User-Generated Content (UGC) ini merupakan wadah bagi berbagai novel, komik, dan chat story dengan kisah menarik.