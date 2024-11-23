Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Titus The Detective Episode 9: Sabotaged Tram

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 23 November 2024 |14:01 WIB
Titus The Detective Episode 9: Sabotaged Tram
Titus The Detective Episode 9: Sabotaged Tram (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Serial animasi Titus The Detective kembali hadir untuk menghibur Minggu pagi Anda! Episode terbaru yang berjudul Sabotaged Tram akan tayang pada Minggu, 24 November 2024, pukul 09.00 WIB di RCTI. 

Siapakah yang tidak kenal Titus? Karakter detektif cerdas ini merupakan bagian dari produksi animasi berkualitas karya MNC Animation.

Setelah sukses memecahkan misteri dalam film Titus: Mystery of the Enygma, petualangan seru trio detektif Titus, Fyra, dan Bobit kini dilanjutkan dalam bentuk serial. 

Titus The Detective Episode 9: Sabotaged Tram
Titus The Detective Episode 9: Sabotaged Tram

Serial ini membawa kita menjelajahi dunia Steamburg yang penuh dengan teka-teki dan petualangan, mulai dari kemegahan kota hingga rimba liar yang menantang.

MNC Animation sebelumnya juga berhasil memproduksi sejumlah film animasi unggulan seperti Titus: Mystery of the Enygma (2020) dan Kiko In the Deep Sea (2023). 

Bahkan, film Titus: Mystery of the Enygma kini sudah tersedia di layanan streaming Netflix untuk wilayah Asia Tenggara dan akan segera tayang di Turki serta Azerbaijan.

Kemeriahan acara peresmian rute baru tram mendadak berubah menjadi situasi menegangkan. Sebuah tram yang membawa anak-anak panti tiba-tiba melaju tanpa kendali, menjadi korban sabotase misterius. Dalam kondisi genting ini, Titus, Fyra, dan Bobit harus berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan para penumpang dan mengungkap siapa dalang di balik kejadian tersebut.

Apakah mereka berhasil mengatasi krisis ini? Saksikan aksinya di episode sembilan Titus The Detective pada Minggu pagi nanti.

 

