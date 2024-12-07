Hari Disabilitas Nasional, Putri Ariani Ajak Difabel Tetap Semangat Berkarya

JAKARTA - Putri Ariani turut hadir dalam peringatan Hari Disabilitas Nasional yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Sabtu (7/12/2024).

Kehadiran Putri memberikan inspirasi besar bagi para penyandang disabilitas lainnya yang mengikuti acara tersebut.

Sebagai seorang difabel, Putri merasa memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan semangat dan motivasi kepada orang-orang dengan kebutuhan khusus. Ia mengajak mereka untuk tidak hanya menunggu peluang, tetapi menciptakan kesempatan secara mandiri dan terus berkarya di berbagai bidang.

“Selalu jadi diri sendiri, terus semangat, dan jangan pernah ragu untuk melangkah. Jangan menunggu kesempatan, tapi ciptakan kesempatan itu sendiri. Putri yakin semuanya pasti akan indah pada waktunya,” ujar Putri kepada wartawan.

Putri juga menekankan pentingnya keyakinan dan doa dalam menghadapi berbagai tantangan. “Mungkin rasanya kurang nyaman dan berat, tapi selama kita yakin dan berdoa, pasti akan indah pada waktunya,” tambahnya.

Sebagai penyanyi jebolan America’s Got Talent, Putri mengaku bangga dan bahagia melihat antusiasme peserta yang hadir di acara tersebut. Ia bersyukur bisa menjadi inspirasi melalui karya-karya musiknya.