Putri Ariani Masuk Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Lewat Jalur PBUB

YOGYAKARTA - Penyanyi jebolan America's Got Talent (AGT) 2023, Putri Ariani, memilih meneruskan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM). Pemilik nama lengkap Ariani Nisma Putri ini merupakan salah satu dari 10.678 mahasiswa baru yang diterima lolos masuk Kampus Universitas Gadjah Mada pada 2024.



Penyanyi yang menjadi pernah meraih juara empat di ajang bergengsi ini diterima kuliah di Fakultas Hukum UGM melalui jalur Penelusuran Bibit Unggul Berprestasi (PBUB) di bidang seni. Penyandang Tuna Netra ini nampak hadir dalam pembukaan PIONIRR UGM 2024, Senin (29/7/2024).



Mengenakan kemeja putih dengan rok hitam, Putri Ariani merupakan salah satu dari enam perwakilan mahasiswa baru yang berkesempatan disematkan jas almamater Oleh Rektor UGM sebagai tanda diterima menjadi mahasiswa baru UGM pada pembukaan PIONIR Gadjah Mada, di lapangan Pancasila.

Putri Ariani Masuk Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Lewat Jalur PBUB (Foto: Erfan Erlin/Okezone)



PIONIR Gadjah Mada merupakan kegiatan pembelajaran, pengenalan, penggalian potensi, dan orientasi untuk mendidik calon pemimpin muda yang memiliki visi seiring dengan nilai-nilai ke-UGM-an.



Ditemui oleh awak media, Putri Ariani mengaku senang dan bangga menjadi mahasiswa baru Universitas Gadjah Mada. Menurutnya butuh waktu sekitar satu tahun baginya untuk memilih pendidikan terbaik bagi masa depannya.



“Banyak pertimbangan. Setahun ini banyak berpikir untuk kelanjutan pendidikan putri, akhirnya memilih di UGM. Putri pikir, UGM menjadi the right choice for me,” katanya.



Putri menegaskan memilih Fakultas Hukum karena dirinya ingin belajar sesuatu hal yang baru tidak hanya di bidang bernyanyi dan musik. Putri mengaku ingin belajar yang baru dan harapannya bisa mengadvokasi teman putri yang difabel dan non difabel untuk meraih mimpi mereka.



"Selama ini ambil musik di SMK, tapi putri suka sesuatu yang baru. Ingin belajar hukum bisa buat nambah wawasan yang lebih luas dan open minded,” katanya.



Namun begitu, Putri mengungkapkan karirnya di bidang menyanyi tidak akan ia tinggalkan begitu saja. Ia ingin pendidikan dan karirnya bisa berjalan secara beriringan. Putri ingin pendidikan dan karir berjalan beriringan dan kuliah akan lanjut meskipun tahun ini akan mengeluarkan album.