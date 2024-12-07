Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Meiska Adinda Bahagia Bertemu Raisa, Idolanya Sejak Kecil: Kayak Mimpi

Alan Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |07:04 WIB
Meiska Adinda Bahagia Bertemu Raisa, Idolanya Sejak Kecil: Kayak Mimpi
Meiska Adinda Bahagia Bertemu Raisa, Idolanya Sejak Kecil: Kayak Mimpi (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Meiska Adinda merasakan momen tak terlupakan. Ia akhirnya bertemu langsung dengan idolanya, Raisa, di acara YouTube Year-End Dinner beberapa waktu lalu. 

Meiska, yang sudah mengidolakan Raisa sejak kecil, tidak dapat menyembunyikan kebahagiaannya.

“Aku senang banget, sampai mau nangis saking bahagianya, tapi aku tahan-tahan. Dulu Raisa cuma ada di wallpaper HP aku, tapi sekarang bisa ketemu langsung face to face! Rasanya kayak mimpi banget,” ungkap Meiska melalui unggahan di Instagram.

Meiska Adinda Bahagia Bertemu Raisa, Idolanya Sejak Kecil: “Kayak Mimpi!”
Meiska Adinda Bahagia Bertemu Raisa, Idolanya Sejak Kecil: “Kayak Mimpi!”

Hal yang membuat momen tersebut semakin istimewa, Raisa ternyata sangat ramah dan terbuka ketika diajak berbincang. Meiska bahkan berkesempatan duduk semeja dengan Raisa.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/205/3104342/raisa-ABsJ_large.jpg
Jadi Juri di Indonesian Idol Season XIII, Raisa: Pusing Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/08/205/2980789/raisa-rilis-the-girl-that-i-used-to-be-spesial-untuk-hari-perempuan-internasional-dFxHHZRvEs.jpg
Raisa Rilis The Girl That I Used To Be Spesial untuk Hari Perempuan Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/28/205/2910001/raisa-hadirkan-konsep-spesial-di-perayaan-tahun-baru-2024-JteieWsHjy.jpg
Raisa Hadirkan Konsep Spesial di Perayaan Tahun Baru 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/12/205/2665490/raisa-singgung-makna-cinta-di-panggung-flavs-revival-2022-bcG2RYhc92.jpg
Raisa Singgung Makna Cinta di Panggung FLAVS Revival 2022
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/17/205/2563472/alasan-raisa-rilis-album-dalam-bentuk-fisik-nxG5Z1SptT.jpg
Alasan Raisa Rilis Album dalam Bentuk Fisik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/09/15/205/2471924/raisa-kolaborasi-dengan-rapper-kara-chenoa-NIy7TgF1MA.jpg
Raisa Kolaborasi Dengan Rapper Kara Chenoa
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement