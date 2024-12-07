Meiska Adinda Bahagia Bertemu Raisa, Idolanya Sejak Kecil: Kayak Mimpi

JAKARTA - Meiska Adinda merasakan momen tak terlupakan. Ia akhirnya bertemu langsung dengan idolanya, Raisa, di acara YouTube Year-End Dinner beberapa waktu lalu.

Meiska, yang sudah mengidolakan Raisa sejak kecil, tidak dapat menyembunyikan kebahagiaannya.

“Aku senang banget, sampai mau nangis saking bahagianya, tapi aku tahan-tahan. Dulu Raisa cuma ada di wallpaper HP aku, tapi sekarang bisa ketemu langsung face to face! Rasanya kayak mimpi banget,” ungkap Meiska melalui unggahan di Instagram.

Hal yang membuat momen tersebut semakin istimewa, Raisa ternyata sangat ramah dan terbuka ketika diajak berbincang. Meiska bahkan berkesempatan duduk semeja dengan Raisa.