J Rocks Ajak Gamers Nostalgia Lewat Lagu Wanna Be Free

JAKARTA - Band legendaris J-Rocks, yang terkenal sebagai pelopor Japanese Rock di Indonesia pada era 2000-an, kembali menghadirkan nuansa nostalgia bagi para penggemarnya melalui kolaborasi spesial dengan game Ragnarok Classic.

Dalam kerja sama ini, J-Rocks membawakan lagu ikonis mereka berjudul Wanna Be Free sebagai original soundtrack (OST) untuk game tersebut.

Lagu Wanna Be Free pertama kali dikenal sebagai latar musik untuk game Ragnarok Online, yang diciptakan oleh komposer ternama Lee Seock-Jin.

J Rocks Ajak Gamers Nostalgia Lewat Lagu Wanna Be Free

Lagu ini telah menjadi salah satu soundtrack ikonis yang membekas di hati para penggemar Ragnarok. Melalui kolaborasi ini, Gravity Game Link menggandeng J-Rocks untuk mengaransemen ulang lagu Wanna Be Free sebagai soundtrack resmi dari Ragnarok Classic, yang resmi dirilis pada 5 Desember 2024.

Dengan sentuhan khas dari J-Rocks, lagu ini hadir dalam versi yang baru dan segar sambil tetap mempertahankan nuansa klasik yang khas dari Ragnarok Classic. Kolaborasi ini juga bertujuan membangkitkan kenangan manis masa lalu sambil memberikan pengalaman baru yang berbeda bagi para pemain dan penggemar setianya.

Andi Suryanto, Co-President PT. Gravity Game Link, menjelaskan bahwa dengan grafis dan gameplay yang dirancang serupa dengan versi pertama Ragnarok pada tahun 2003, ditambah dengan nuansa musik khas J-Rocks, akan semakin memperkuat nuansa nostalgia dalam permainan ini.

"J-Rocks adalah salah satu band papan atas yang kariernya juga dimulai pada era yang sama dengan Ragnarok. Saya berharap kolaborasi ini dapat membangkitkan kembali kenangan manis dari masa lalu para pemainnya,” ujar Andi Suryanto.

Sebagai band yang mengusung genre Japanese Rock, J-Rocks memiliki hubungan yang cukup erat dengan dunia Ragnarok. Dalam beberapa kesempatan, mereka sudah membawakan lagu-lagu ikonik dari game tersebut. Ketika ditawari untuk mengaransemen ulang Wanna Be Free untuk Ragnarok Classic, mereka sangat antusias dan bersemangat.

Sony, gitaris J-Rocks, mengatakan bahwa lagu ini memiliki makna yang dalam dan relevan dengan tema perjuangan.