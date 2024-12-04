Punya Perbedaan Signifikan dengan Perannya di Second Account, Givina Ungkapkan Hal Ini

JAKARTA – Vision+ telah sukses merilis series misteri-thrillernya dengan judul Second Account yang dapat kamu saksikan secara GRATIS dengan klik di sini.



Series ini sukses mencuri perhatian penonton dengan dibintangi oleh sejumlah pemain berbakat seperti Givina, Naura Hakim, Vika Chu, Yogi Tama, Haydar Salishz dan beberapa aktor lainnya seperti Ruth Marini, Gary Iskak hingga Eduward Manalu. Givina yang dipercayai memerankan karakter Rini, angkat suara mengenai karakter yang diperankan.



“Menariknya Rini dan Givina memiliki karakter yang berbeda, karena Givina biasanya marah itu nangis, sedangkan Rini dalam series ini meledak-ledak ngebuat aku harus ngelepas nih rem-rem dari amarahku dan ngerasa gapapa kalo sesekali kita marah dan ketus” kata Givina dalam acara press conference series Second Account, dikutip Rabu (4/12/2024).



Givina juga menambahkan bahwa menjadi pemeran utama di Second Account adalah pengalaman perdana bagi dirinya. Keyakinan dan support penuh dari sutradara, tim produksi dan cast lain membuat Givina gerak cepat untuk mendalami karakternya.



“Aku membutuhkan waktu 1 bulan untuk pendekatan ke karakter Rini,” ujar Givina.

Second Account sendiri berkisah tentang Rini yang merupakan adik dari Dewi, Rini yang tak percaya dengan kabar duka yang datang terutama alasan janggal dari kematian Dewi, memutuskan untuk menggali informasi sebenarnya dengan nekat datang menuju Ibukota tanpa bekal pasti.



Penasaran dengan totalitas Givina dalam perannya sebagai Rini di Second Account? Streaming series Second Account GRATIS dengan klik di sini. Langganan Vision+ mulai Rp20.000 untuk bisa menikmati konten premium lainnya. Untuk kamu yang ingin streaming konten premium Vision+ dan Viu sekaligus, kamu bisa langganan paket Combo MeVVah seharga Rp49.000. Segera unduh aplikasi Vision+ dan nikmati tontonan berkualitas di mana saja dan kapan saja!

(tty)