HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 53

Novita Melieyana , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |11:07 WIB
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 53
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 53. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 53 bercerita tentang Biru yang takut Ratna tahu bahwa Amira masih demam. Dia kemudian memberikan obat untuk membantu penyembuhan sang istri.

Saat terbangun keesokan harinya, Amira mencari tahu apakah Biru meminumkannya obat. Namun suaminya itu mengatakan tidak. Namun tiba-tiba ada panggilan masuk dari Ratna.

Perempuan itu meminta Biru untuk menemaninya check up rutin ke rumah sakit. Namun sebelum ke rumah sakit, Ratna singgah ke rumah Biru untuk membawakan bubur untuk Amira. Ratna senang karena anak dan menantunya tampak mesra di hadapannya.

Di rumah sakit, Ratna masih diminta untuk menunggu sebelum akhirnya menjalani pemeriksaan. Sementara itu Maudy menghubungi Biru setelah mengetahui bahwa 50 persen sahamnya akan diberikan kepada Noah sebagai bayaran atas donor hatinya untuk Ratna. 

Biru kemudian minta izin kepada Ratna untuk pergi ke toilet, padahal dia menemui Maudy. Saat akan mengantarkan Maudy pulang, Amira melihatnya. Apa yang akan dilakukan Amira setelah mengetahui keberadaan Maudy di rumah sakit?

Tonton sinetron Terbelenggu Rindu selengkapnya di RCTI, setiap hari, pukul 18.15 WIB.**

(SIS)

