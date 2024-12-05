Indonesian Idol Season XIII Siap Digelar, Perjalanan 2 Dekade di Indonesia

JAKARTA - RCTI siap menggelar Indonesian Idol Season XIII. Musim ini akan menjadi penanda perjalanan 20 tahun ajang pencarian bakat bernyanyi tersebut di Indonesia.

Dini Putri, Programming & Acquisition RCTI mengaku bangga karena Indonesian Idol bisa menginspirasi banyak anak muda untuk mencapai mimpinya menjadi idola baru Indonesia.

"Indonesian Idol tak sekadar program, namun juga berkontribusi pada banyak hidup anak bangsa yang ingin jadi penyanyi. Pada akhirnya, mereka bisa menjadi artis besar di Indonesia," katanya di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Kamis (5/12/2024).

Dini Putri berharap, tahun ini para juri bisa kembali melahirkan anak-anak bangsa yang akan menjadi idola baru di masa depan. Apalagi, para idola muda itu berhasil mencatatkan prestasi di industri musik Tanah Air.

"Belakangan kan banyak anak-anak Idol yang berhasil memenangkan penghargaan dengan karya-karya mereka. Mereka selalu konsisten menghasilkan karya dan bisa masuk ajang awarding," tuturnya menambahkan.