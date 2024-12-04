Kartun Pilihan RCTI: Petualangan Seru untuk Anak Setiap Hari

JAKARTA - RCTI akan menghadirkan sederet kartun pilihan yang akan membawa petualangan seru penuh fantasi untuk anak. Kartun-kartun pilihan tersebut akan menghangatkan hati dan membawa pesan positif untuk anak.

Nah, berikut tiga kartun pilihan RCTI untuk si kecil yang tayang setiap hari:

1.Upin dan Ipin

Kehidupan sehari–hari si kembar Upin dan Ipin selalu penuh keceriaan, petualangan, dan pelajaran berharga. Bersama Kak Ros, Opah, dan teman–teman yang lucu seperti Ehsan, Mail, Jarjit, Mei Mei, dan Fizi, Upin dan Ipin mengajarkan banyak hal tentang persahabatan, keberanian, dan kehidupan dalam setiap episode.

Petualangan Upin dan Ipin akan tayang di RCTI, setiap hari, pukul 05.45 WIB.