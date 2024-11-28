Advertisement
Mengenal Azril, Peserta Asal Sumut yang Siap Bertarung di Top 6 Kontes KDI 2024

Novita Melieyana , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |17:30 WIB
Mengenal Azril, Peserta Asal Sumut yang Siap Bertarung di Top 6 Kontes KDI 2024
Mengenal Azril, Peserta Asal Sumut yang Siap Bertarung di Top 6 Kontes KDI 2024. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - KDI 2024 kini hanya menyisakan enam kontestan yang membuat persaingan semakin panas. Mereka akan memberikan penampilan terbaik untuk mencuri hati juri dan penonton.

Salah satu peserta yang wajib diwaspadai kontestan lain adalah Azril. Kontestan asal Labuhan Batu Selatan itu merupakan alumnus sebuah kampus negeri di Sumatera Utara.

Peserta berusia 25 tahun itu mengaku, sang ayah sempat tidak merestui keinginannya untuk berkecimpung di dunia hiburan. Tanpa diketahui sang ayah, dia mulai bernyanyi dari panggung ke panggung di temani sang kakak.

Aksi panggungnya sempat mencuri perhatian juri artis, Inul Daratista pada pekan lalu. Saat itu, Azril membawakan lagu berjudul Kecanduan Kamu. 

Penampilan ciamiknya membuat Azril kembali memuncaki klasemen voting selama 2 pekan berturut-turut. Malam ini, dia akan berhadapan dengan lima kontestan lainnya.

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
