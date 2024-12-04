Baim Wong Tanggapi Curhatan Paula Verhoeven Soal Anak: Ya Allah, Saya Tak Pernah Larang

Baim Wong Tanggapi Curhatan Paula Verhoeven Soal Anak: Ya Allah, Saya Tak Pernah Larang. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Baim Wong akhirnya menanggapi curhatan Paula Verhoeven terkait kerinduannya pada kedua anak mereka. Sang aktor kembali menegaskan, dirinya sama sekali tidak pernah membatasi sang istri untuk bertemu anak.

Baim bahkan mempersilakan Paula untuk tidur bareng anak-anaknya. “Kapan pun ya Allah. Kapan pun dia mau ambil silakan. Kapan pun boleh,” ujarnya saat ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada 4 Desember 2024.

Baim Wong menambahkan, “Asalkan anaknya memang mau ya silakan. Kapan pun boleh. Jadi kita utamakan anak. Mereka kalau lagi pengin bobok sama mamanya ya enggak apa-apa. Saya tak pernah melarang.”

Menariknya, sutradara Lembayung itu tak ingin menjawab kemungkinan memang anak-anaknya yang tidak ingin bertemu ibunya. Baim tak ingin lagi ada spekulasi yang justru membuatnya kembali dihujat warganet.

“Kalau soal itu saya enggak mau jawab. Nanti dipelintir lagi omongan saya. Intinya begini, Paula silakan kalau mau datang ketemu anak. Monggo kalau mau ditemani pengacara atau pihak pengadilan. Jadi semua orang tahu,” imbuhnya.