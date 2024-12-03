Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sukses Bikin Merinding, Film Lembayung Karya Baim Wong Menang Indonesian Trending Awards 2024

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |21:16 WIB
Sukses Bikin Merinding, Film Lembayung Karya Baim Wong Menang Indonesian Trending Awards 2024
Film Lembayung karya Baim Wong menang Indonesian Trending Awards 2024. (Foto: RCTI)
JAKARTA –  Film Lembayung karya Baim Wong sukses meraih penghargaan Indonesian Trending Awards 2024. Filmnya yang sukses bikin merinding ini masuk kategori Trending Movie of The Year.

Perhelatan  Indonesian Trending Awards 2024 digelar meriah di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (3/12/2024) malam. Acara ini memberikan sederet penghargaan untuk kreator konten dan karya yang trending sepanjang 2024.

Salah satunya yang berhasil memboyong piala Indonesian Trending Awards 2024 adalah film horor Tanah Air, Lembayung. Film yang digarap perdana oleh Baim Wong itu berhasil meraih penghargaan lewat nominasi Trending Movie of The Year.

“Terima kasih semuanya ya, pemain dan kru yang luar biasa. Ada Arya Saloka, Oka Antara, Taskya Namya, Yasamin Jasem, tanpa mereka semua kita nggak akan menang, terima kasih lho,” ucap Baim Wong.

Film Lembayung merupakan sineas horor yang turut diproduseri oleh Emilka Chaidir. Ini juga menjadi karya perdana Baim Wong menjajal dunia di balik layar dengan film horor yang berkesan.

 

