HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Baim Wong Heran, Paula Verhoeven Ogah Video Call dengan Anak

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |16:49 WIB
Baim Wong Heran, Paula Verhoeven Ogah <i>Video Call</i> dengan Anak
Baim Wong Heran, Paula Verhoeven Ogah Video Call dengan Anak. (Foto: Instagram/@baimwong)
A
A
A

JAKARTA - Baim Wong mengaku heran dengan sikap Paula Verhoeven yang selalu menolak untuk video call dengan kedua anaknya. Padahal, sang model selalu mengungkapkan kerinduannya pada Kiano dan Kenzo lewat media sosial.

“Saya bingung juga. Selama ini, dia enggak pernah loh video call sama anak-anak. Kan saya tidak pernah membatasi dia mau komunikasi sama anak-anak. Tapi dia bilang enggak mau video call karena takut direkam,” ujar sang aktor. 

Menurut Baim, ketakutan Paula tersebut sangat tidak beralasan mengingat dia selalu mendokumentasikan keberadaannya saat bertandang ke kantor sang aktor dan mengunggahnya ke media sosial.

“Dia bilang, takut saya rekam. Padahal kalau dia ke kantor saya, selalu rekam dan unggah. Terus terang, bingung jadi saya. Ini salah, itu salah. Senyum salah. Bingung,” tutur sutradara Lembayung tersebut.

Baim Wong kembali menghadiri sidang perceraian mereka di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada Rabu (4/12/2024). Sementara Paula Verhoeven diketahui absen dalam persidangan.

Paula Verhoeven
Baim Wong heran Paula Verhoeven ogah video call dengan anak. (Foto: Instagram/@paula_verhoeven)

Halaman:
1 2
