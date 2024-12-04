Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gus Miftah Minta Maaf, Akui Salah Hina Pedagang Es yang Berjualan demi Nafkah Keluarga

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |07:17 WIB
Gus Miftah Minta Maaf, Akui Salah Hina Pedagang Es yang Berjualan demi Nafkah Keluarga
Gus Miftah Minta Maaf, Akui Salah Hina Pedagang Es yang Berjualan demi Nafkah Keluarga (Foto: IG Gus Miftah)
JAKARTA - Gus Miftah tengah mendapatkan sorotan usai menghina pedagang es teh dalam acara Magelang Bersholawat yang turut dihadiri Gus Yusuf Chudlori hingga Habib Zaidan Bin Yahya. Miftah akui lalai dan khilaf karena menghina seorang yang tengah mencari nafkah demi keluarganya.

“Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Maulana Habiburrahman, menanggapi yang viral hari ini yang pertama dengan kerendahan hati saya meminta maaf atas kekhilafan saya,” jelas Gus Miftah dalam channel Youtube Seleb Oncam News.

Miftah yang juga seorang pejabat yakni Utusan Khusus Presiden bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan mengaku hanya bercanda. Ia pun tak menyangka becandanya tersebut menimbulkan kegaduhan.

Gus Miftah Minta Maaf, Akui Salah Hina Pedagang Es yang Berjualan demi Nafkah Keluarga
Gus Miftah Minta Maaf, Akui Salah Hina Pedagang Es yang Berjualan demi Nafkah Keluarga

“Saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka untuk itu atas candaan kepada yang bersangkutan saya akan meminta maaf secara langsung. Dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya,” lanjut Miftah.

Kini, Miftah bakal berhati-hati saat bicara di depan publik. Ia juga meminta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang ia perbuat.

“Kemudian yang kedua, saya meminta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini yang merasa terganggu dengan saya. Yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan, untuk itu saya minta maaf. Ini juga merupakan introspeksi bagi saya untuk lebih berhati-hati berbicara di depan publik dan masyarakat,” sambungnya.

 

1 2
