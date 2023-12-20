Indonesian Trending Awards Tayang Live di GTV Besok Malam

JAKARTA - GTV siap menggelar dan menayangkan secara Live Indonesian Trending Awards, ajang bagi para trendsetter dan influencer dari Studio RCTI+, Jakarta Barat, pada 21 Desember 2023, pukul 19.30 WIB.

Dipandu Rian Ibram, Vega Darwanti, dan Aldi Taher, ajang ini akan dimeriahkan sederet artis ternama Tanah Air, termasuk Tri Vanita, trio berisi tiga penyanyi cantik: Novia Bachmid, Olivia Pardede, dan Mirabeth Sonia.

Selain itu, ada juga penampilan spesial dari Kangen Band, Rony Parulian, Rina Nose, Vicky Prasetyo, Hifdzi Khoir, Desy Ngapak, Ummi Quary, dan Dustin Tiffani. Sederet content creator juga hadir dari Eca Aura, Ambyar People, Abigail Manurung, hingga Richard Lee.

Indonesian Trending Awards terdiri dari delapan kategori di mana enam di antaranya pilihan penonton: Trending Person of the Year, Trending Jargon of the Year, Trending Prankster of the Year, Trending Social Act of the Year, Trending Dancer of the Year, Trending Song of the Year, dan Trending Movie of the Year.

Jangan lewatkan Indonesian Trending Awards tayang Live di GTV di kanal 28 UHF, pada 21 Desember 2023, pukul 19.30 WIB. Anda juga bisa menonton ajang ini melalui RCTI+ dan Vision+.

Jika tayangan GTV digital Anda bermasalah, coba atur ulang Set Top Box dan periksa sambungan kabel antena atau ubah letak antena. Namun jika masih bermasalah, hubungi layanan solusi TV digital via chat WhatsApp di nomor 0856-9003-900, pada Senin-Jumat, pukul 09.00- 18.00 WIB.

Informasi terkini tentang program-program GTV bisa Anda ikuti melalui akun media sosial @officialgtvid.*

(SIS)