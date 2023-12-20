Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Indonesian Trending Awards Tayang Live di GTV Besok Malam

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |17:24 WIB
Indonesian Trending Awards Tayang Live di GTV Besok Malam
Indonesian Trending Awards. (Foto: GTV)
A
A
A

JAKARTA - GTV siap menggelar dan menayangkan secara Live Indonesian Trending Awards, ajang bagi para trendsetter dan influencer dari Studio RCTI+, Jakarta Barat, pada 21 Desember 2023, pukul 19.30 WIB. 

Dipandu Rian Ibram, Vega Darwanti, dan Aldi Taher, ajang ini akan dimeriahkan sederet artis ternama Tanah Air, termasuk Tri Vanita, trio berisi tiga penyanyi cantik: Novia Bachmid, Olivia Pardede, dan Mirabeth Sonia.

Selain itu, ada juga penampilan spesial dari Kangen Band, Rony Parulian, Rina Nose, Vicky Prasetyo, Hifdzi Khoir, Desy Ngapak, Ummi Quary, dan Dustin Tiffani. Sederet content creator juga hadir dari Eca Aura, Ambyar People, Abigail Manurung, hingga Richard Lee.

Indonesian Trending Awards terdiri dari delapan kategori di mana enam di antaranya pilihan penonton: Trending Person of the Year, Trending Jargon of the Year, Trending Prankster of the Year, Trending Social Act of the Year, Trending Dancer of the Year, Trending Song of the Year, dan Trending Movie of the Year.

Jangan lewatkan Indonesian Trending Awards tayang Live di GTV di kanal 28 UHF, pada 21 Desember 2023, pukul 19.30 WIB. Anda juga bisa menonton ajang ini melalui RCTI+ dan Vision+.

Jika tayangan GTV digital Anda bermasalah, coba atur ulang Set Top Box dan periksa sambungan kabel antena atau ubah letak antena. Namun jika masih bermasalah, hubungi layanan solusi TV digital via chat WhatsApp di nomor 0856-9003-900, pada Senin-Jumat, pukul 09.00- 18.00 WIB.

Informasi terkini tentang program-program GTV bisa Anda ikuti melalui akun media sosial @officialgtvid.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/03/598/3092136/fuji-knsN_large.jpg
Daftar Lengkap Pemenang Indonesian Trending Awards 2024, Ada Fuji hingga Juicy Lucy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/03/598/3092121/fuji-jqnb_large.jpg
Fuji Bahagia Raih Piala Indonesian Trending Awards 2024: Terima Kasih Fans
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/03/598/3092119/lembayung-UhyK_large.jpg
Sukses Bikin Merinding, Film Lembayung Karya Baim Wong Menang Indonesian Trending Awards 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/22/598/2943682/super-trending-sepanjang-tahun-dari-sherina-sampai-ambyar-people-bawa-pulang-trofi-indonesian-trending-awards-0MklSReIRG.jpg
Super Trending Sepanjang Tahun, dari Sherina Sampai Ambyar People Bawa Pulang Trofi Indonesian Trending Awards
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/598/2939240/masih-ada-waktu-dukung-trendsetter-favoritmu-di-indonesian-trending-awards-55n1nqWPak.jpg
Masih Ada Waktu, Dukung Trendsetter Favoritmu di Indonesian Trending Awards
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/598/3191805//mnc_group-t8TR_large.JPG
Jangan Sampai Kelewatan Semua Program Terbaik di RCTI Channel 28, MNCTV Channel 29, GTV Channel 30, dan iNEWS Channel 31
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement