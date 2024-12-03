Fuji Bahagia Raih Piala Indonesian Trending Awards 2024: Terima Kasih Fans

JAKARTA - Selebriti Fujianti Utami alias Fuji turut memboyong piala di ajang penghargaan Indonesian Trending Awards 2024 yang disiarkan langsung di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (3/12/2024) malam. Fuji berhasil memenangkan kategori Trending Person of The Year berkat konten-kontennya yang selalu viral di media sosial.

Adik mendiang Bibi Ardiansyah ini begitu bahagia bisa memboyong piala Indonesian Trending Awards tahun ini. Fuji pun tak lupa memberikan rasa terima kasihnya pada para penggemar yang selalu mendukung dan memberikan semangat untuknya berkarya di dunia hiburan.

“Terima kasih kepada fans-fans yang selalu loyal padaku, tanpa kalian aku bukan siapa-siapa,” ucap Fuji usai menerima piala tersebut.

Fuji mengatakan, para penggemarnya begitu berharga dan sangat memengaruhi perjalanan kariernya. Meski kerap diterpa haters, Fuji terus bersyukur memiliki penggemar yang senantiasa mendukung dirinya hingga sukses dan terkenal di dunia hiburan.

“Terserah orang mau ngatain fans aku kayak gimana, tapi aku teramat sayang sama mereka. Terima kasih,” kata Fuji.