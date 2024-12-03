Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Daftar Lengkap Pemenang Indonesian Trending Awards 2024, Ada Fuji hingga Juicy Lucy

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |22:54 WIB
Daftar Lengkap Pemenang Indonesian Trending Awards 2024, Ada Fuji hingga Juicy Lucy
Daftar lengkap pemenang Indonesian Trending Awards 2024, ada Fuji hingga Juicy Lucy. (Foto: GTV)
JAKARTA - Indonesian Trending Awards 2024 berlangsung sukses dan memberikan penghargaan kepada sejumlah kreator konten, selebritis, hingga musisi ternama Tanah Air. Acara megah dan meriah ini disiarkan langsung dari MNC Studio, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (3/12/2024) malam.

Acara penghargaan ini memberikan apresiasi kepada berbagai karya trending dan viral selama 2024, mulai dari dance, jargon, musik hingga film yang selalu menjadi sorotan netizen. Selebritis seperti Fujianti Utami alias Fuji turut memboyong piala Indonesian Trending Awards 2024. Grup musik Juicy Lucy bersama Adrian Khalif juga turut menghibur penonton sekaligus membawa pulang piala prestasi mereka.

Penasaran, siapa saja kreator konten lainnya yang berhasil menang dan membawa pulang piala Indonesian Trending Awards 2024 ini? Berikut daftar pemenangnya dirangkum Okezone.com.

Trending of the Year
Gambar Nyeleneh: AA Drawing

Trending Person of the Year
Fuji An

Trending Jargon of the Year
“Kop Sekop Sekop” – Ponidi

Trending Social Act of the Year
Pratiwi Noviyanti

 

