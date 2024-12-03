Gus Miftah Diduga Olok-Olok Pedagang Es Teh, Gus Yusuf: Hanya Guyonan

JAKARTA – Gus Miftah kembali menjadi perbincangan hangat diduga mengolok-olok pedagang es dalam sebuah acara dakwah yang videonya viral di media sosial akhir-akhir ini. Hal tersebut mengundang banyak kecaman dari warganet.

Terkait dengan hal tersebut, pengasuh Pondok Pesantren API Tegalrejo Magelang sekaligus sahabat dekat Gus Miftah, Gus Yusuf Chudhory, memberikan klarifikasi kepada media. Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari gaya komunikasi Gus Miftah yang santai.

“Itu spontan, bagian dari komunikasi Gus Miftah dengan jamaahnya. Hanya guyonan biasa,” terang Gus Yusuf.

Selain video kontroversi yang viral tersebut, ada sebuah video lain yang muncul dan memperlihatkan kepribadian Gus Miftah yang suka menolong pedagang kecil. Dalam video itu, Gus Miftah terlihat membantu seorang pedagang tahu aci asal Pemalang bernama Indah.

Selain berdagang tahu aci, Indah juga merupakan seorang mahasiswi di UIN Pekalongan. Indah mengungkapkan bahwa hasil penjualannya ia berikan kepada orang tua dan sisanya ia kumpulkan untuk biaya kuliahnya.

Indah membutuhkan Rp1,3 juta untuk biaya UKT wisudanya. Mendengar hal tersebut, Gus Miftah pun langsung berinisiatif memberikan bantuan biaya.

“Ini saya kasih satu juta untuk bayar UKT,” ucap Gus Miftah diikuti oleh asistennya yang memberikan uang tersebut kepada Indah. Hal tersebut membuat Indah tidak dapat membendung air mata bahagianya.

Video tersebut mendapat banyak tanggapan positif dari warganet. Banyak yang memuji kepedulian Gus Miftah kepada jamaahnya yang merupakan pedagang kecil dan tidak segan memberikan bantuan dana pendidikan kepada yang membutuhkan.

Menurut Gus Yusuf, Gus Miftah memang memiliki gaya komunikasi yang santai dengan para jamaahnya. Hal tersebut membuat candaan Gus Miftah seringkali disalahpahami oleh banyak orang.

“Gus Miftah selalu membantu jamaah, tidak hanya dengan candaan, tapi juga aksi nyata. Cara bercandanya sering disalahpahami karena tidak semua orang berinteraksi langsung dengannya,” jelas Gus Yusuf.