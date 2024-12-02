Misi Chintya Gabriella Hadirkan Single Ambisius

JAKARTA - Chintya Gabriella, jebolan Indonesian Idol menghadirkan single bertajuk Ambisius. Dalam single ini, Chintya Gabriella mempunyai misi mendalam.

Dalam single ini, ia bekerja sama dengan Petra Sihombing sebagai produser, yang banyak membantunya memahami teknik penulisan lagu yang lebih baik.

Selain itu, Chintya Gabriella ingin memberikan pesan positif kepada pendengarnya. Sebab ia ingin mempunyai nilai dalam berkarya.

“Kalau dulu lagu-laguku lebih banyak tema galau, sekarang aku ingin memberikan energi positif. Lagu-laguku sekarang lebih banyak tentang semangat dan motivasi,” ujar Chintya Gabriella di kawasan SCBD, Jakarta Selatan.

Lewat single ini, Chintya Gabriella ingin agar pendengar musiknya bisa mencintai diri sendiri. Bagaimana pun, mencintai diri sendiri sangat penting.

“Boleh ambisius, tapi jangan lupa tubuh kita juga butuh istirahat. Lagu ini adalah pengingat untuk diri sendiri dan orang lain,” jelas Chintya.

Gadis kelahiran Medan, Sumatera Utara, ini menyebutkan bahwa menulis “Ambisius” adalah sebuah pengalaman yang seru dan menarik. Bekerja sama dengan Petra Sihombing selaku produser, Chintya merasa banyak mendapat ilmu yang berguna tentang cara menulis lagu yang baik.

“Nggak cuma belajar menulis lagu, “Ambisius” ini juga membuatku merasa sudah berkarya dengan hati yang tulus dan jujur sehingga hasilnya adalah lagu yang aku sukai dan relate dengan diriku. Semoga lagu ini juga bisa terhubung dengan orang lain yang pernah berada dalam posisi mengejar sesuatu hingga melupakan dirinya sendiri,” jelasnya.