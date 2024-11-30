Kimberly Ryder Ajukan 3 Syarat jika Edward Akbar Mau Bertemu Anak

Kimberly Ryder Ajukan 3 Syarat jika Edward Akbar Mau Bertemu Anak. (Foto: Rio Motret)

JAKARTA - Kimberly Ryder mengajukan syarat jika sang mantan suami, Edward Akbar ingin bertemu dengan kedua anak mereka, Rayden Starlight Akbar dan Aisyah Moonlight Akbar.

Setidaknya, ada tiga syarat yang diajukan oleh Kimberly Ryder. Pertama, Kimberly akan menentukan tempat di mana Edward akan bertemu anak-anaknya.

Kedua, kedua anak Kimberly akan ditemani oleh orang kepercayaannya. “Ketiga, dia hanya boleh bertemu anak di tempat yang sudah ditentukan saja. Tak boleh bawa anak jalan-jalan,” ujarnya.

Sejauh ini, Kimberly Ryder belum akan mengizinkan kedua anaknya menginap bersama Edward. Alasannya, hingga kini hubungannya dengan sang mantan suami belum membaik.

“Untuk menginap enggak dulu ya. Sejak kami pisah rumah, dia tidak menunjukkan itikad baik untuk mengasuh anak-anaknya. Yang ada kepercayaan malah hilang,” katanya.

Kimberly Ryder mengaku, Edward sempat keberatan dengan tiga syarat tersebut. Namun setelah hak asuh anak diberikan pengadilan kepadanya maka syarat itu berlaku mutlak.

“Iya, pas mediasi sidang cerai kan dia sempat complaint dengan syarat itu. Makanya tiba-tiba mengajukan gugatan hak asuh anak,” tutur sang aktris menambahkan.