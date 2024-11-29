Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kimberly Ryder Resmi Bercerai dari Edward Akbar

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |17:35 WIB
Kimberly Ryder Resmi Bercerai dari Edward Akbar
Kimberly Ryder dan Edward Akbar Resmi Cerai. (Foto: Instagram/Kimberly Ryder)
A
A
A

JAKARTA - Kimberly Ryder resmi bercerai dari Edward Akbar setelah 6 tahun menikah. Keputusan tersebut tercantum dalam salinan putusan perkara cerai Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang dirilis secara e-court, pada 29 November 2024.

"Bahwa perkawinan penggugat (dalam hal ini Kimberly Ryder) dan tergugat (Edward Akbar) putus cerai," bunyi salinan putusan tersebut, seperti dikutip Okezone pada Jumat (29/11/2024).

Selain mengabulkan gugatan cerai sang aktris, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat juga menyerahkan hak asuh atas Rayden Starlight Akbar dan Aisyah Moonlight Akbar kepada ibu kandung, Kimberly.

Namun dalam surat putusan dicantumkan bahwa Edward Akbar berhak untuk bertemu dan berkomunikasi dengan kedua anaknya sebagai ayah kandung. Kimberly tak diizinkan untuk menghalang-halangi anak berhubungan dengan ayahnya.

Selain itu, Majelis Hakim juga menetapkan bahwa Edward Akbar wajib menafkahi kedua anaknya sebesar Rp6 juta perbulan. "Dengan (ketentuan) kenaikan besaran nafkah sebesar 10 persen per tahun," bunyi surat putusan tersebut.

Potret Kebahagiaan Kimberly Ryder Resmi Menikah dengan Edward Akbar
Kimberly Ryder dan Edward Akbar Resmi Bercerai. (Foto: The Uppermost)

Kimberly Ryder menggugat Edward Akbar di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, pada 12 Juli 2024. Sang aktris mengklaim, secara agama pernikahan mereka sudah berakhir karena keponakan Tamara Bleszynski itu sudah menjatuhkan talak tiga padanya.

Tak hanya itu, aktris berdarah Inggris-Indonesia itu mengaku, menerima tindak kekerasan dari suaminya selama pernikahan mereka. Selain itu, dia juga mengklaim, Edward Akbar tak pernah memberi nafkah yang cukup untuk keluarga mereka.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/33/3150741/edward_akbar-kC6L_large.jpg
Edward Akbar Akan Diperiksa Terkait Dugaan Penggelapan Mobil Milik Kimberly Ryder
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/33/3081046/edward_akbar-ekt5_large.jpg
Bantah Menyekap Kimberly Ryder, Edward Akbar: Saya yang Diselamatkan Pihak Berwajib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/31/33/3080870/kimberly_ryder_dan_edward_akbar-NPuR_large.jpg
Kimberly Ryder Benarkan Tuduhan Edward Akbar Soal Kasar pada Anak: Aku Kelepasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/33/3075674/edward_akbar-swQl_large.jpg
Edward Akbar Bantah Tuduhan Sekap Kimberly Ryder dan Anak-Anak: Kebohongan Luar Biasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/33/3070372/edward_akbar_dan_kimberly_ryder-ek3n_large.jpg
Mertua Bongkar Kelakuan Edward Akbar, Nafkah Rp2 Juta per Bulan hingga Isu KDRT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/33/3067880/edward_akbar-nm9r_large.jpg
Tanggapi Pernyataan Ibu Mertua soal KDRT, Edward Akbar Sesumbar Tak Pernah Selingkuh
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement