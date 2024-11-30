Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Andrew Andika Klaim Hanya Berhubungan Badan Setahun Sekali dengan Tengku Dewi Putri

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |07:45 WIB
Andrew Andika Klaim Hanya Berhubungan Badan Setahun Sekali dengan Tengku Dewi Putri. (Foto: Instagram/@andrewandika)
A
A
A

JAKARTA - Andrew Andika membongkar aib rumah tangganya dengan Tengku Dewi Putri. Kepada Richard Lee, dia bahkan membuka urusan ranjangnya bersama selebgram 36 tahun tersebut.

Andrew Andika mengaku, intensitasnya berhubungan intim dengan sang istri bisa dikatakan sangat jarang. Bahkan sang aktor mengaku, tidak pernah berhubungan badan dengan istrinya di 2 tahun pertama pernikahan mereka.

“Enggak tahu apa alasan dia tak mau berhubungan badan. Dia hanya akan mau ngasih kalau diminta. Itu kenapa kami sangat jarang berhubungan badan. Paling setahun sekali,” ujar aktor 37 tahun tersebut.

Walaupun mengakui pernikahannya tidak bergairah di atas ranjang, namun pada faktanya Andrew Andika memiliki dua anak dari pernikahannya bersama Tengku Dewi Putri.

Tak semata soal urusan ranjang, Andrew Andika juga menyebut istrinya jarang mengurus rumah tangga, termasuk dirinya sebagai suami. “Dewi itu pekerja keras dan gue tahu itu. Jadi dia enggak pernah ke dapur,” ungkapnya.

Andrew Andika Klaim Hanya Berhubungan Badan Setahun Sekali dengan Tengku Dewi Putri. (Foto: Instagram/@andrewandika)

Halaman:
1 2
