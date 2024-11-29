Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Andrew Andika Blakblakan Jarang Dilayani Lahir Batin oleh Tengku Dewi Putri : Saya Tersiksa

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |10:23 WIB
Andrew Andika Blakblakan Jarang Dilayani Lahir Batin oleh Tengku Dewi Putri : Saya Tersiksa
Andrew Andika Blakblakan Jarang Dilayani Lahir Batin oleh Tengku Dewi : Saya Tersiksa (Foto: IG Tengku Dewi)
A
A
A

JAKARTA - Andrew Andika secara terbuka membagikan pengalaman pahitnya selama membangun rumah tangga dengan Tengku Dewi Putri. Dalam wawancaranya dengan dokter Richard Lee, Andrew mengungkapkan betapa ia merasa tertekan dan kurang bahagia dalam pernikahannya.

Andrew mengaku bahwa apa yang terlihat di konten media sosialnya, di mana ia kerap tampil sebagai "suami takut istri," mencerminkan kondisi sebenarnya dalam rumah tangganya.

"Di konten gue kan kelihatan gue kayak tersiksa, jadi suami-suami takut istri. Itu yang benar-benar terjadi di kehidupan gue sebenarnya," ungkap Andrew, dikutip dari YouTube dr. Richard Lee pada Jumat (29/11/2024).

Andrew Andika Blakblakan Jarang Dilayani Lahir Batin oleh Tengku Dewi Putri: Saya Tersiksa
Andrew Andika Blakblakan Jarang Dilayani Lahir Batin oleh Tengku Dewi Putri: Saya Tersiksa

Andrew juga mengeluhkan bahwa selama 11 tahun menikah, Tengku Dewi yang dikenal sebagai sosok pekerja keras jarang sekali mengurus suami.

"Dewi itu orangnya pekerja keras, gue tahu itu. Tapi dia nggak pernah ke dapur, nggak pernah ngurusin gue sebagai suaminya," ujarnya.

Menurut Andrew, hampir semua pekerjaan rumah tangga diserahkan kepada asisten rumah tangga (ART) dan babysitter yang dipekerjakan istrinya.

"Dia lebih memilih bayar babysitter atau ART untuk menyelesaikan semua urusan rumah tangga," tambahnya.

Meski awalnya bisa menerima kondisi tersebut, Andrew lama-kelamaan merasa kehilangan perhatian dari istrinya.

"Beberapa tahun pertama gue terima. Tapi jujur, di hati kecil gue juga ingin sekali-sekali merasa dilayani dan diperhatikan oleh istri gue," kata Andrew.

 

1 2
