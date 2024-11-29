Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Series Vision+ Radio Kini Hadir di MNCTV

Novita Melieyana , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |21:54 WIB
Series Vision+ Radio Kini Hadir di MNCTV
Series Vision+ Radio Kini Hadir di MNCTV. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - MNCTV akan menayangkan Platinum Original series Vision+ setiap Jumat-Selasa, pukul 22.00 WIB, Nah, kini Anda bisa menonton series Radio, pada 2-13 Desember 2024, pukul 22.30 WIB. 

Series Radio bercerita tentang seorang pembunuh berantai yang melakukan aksinya karena bisikan yang didengarkannya dari sebuah siaran radio. Pengakuan itu dibuatnya kepada seorang jurnalis investigasi.

Namun setelah diselidik, sang jurnalis justru menemukan sebuah rahasia mengerikan di balik bisikan radio tersebut. Ada apa sebenarnya? Sebelum menonton seriesnya, Okezone memberikan sinopsis masing-masing episodenya berikut ini.

Episode 1
Laras rela mempertaruhkan kariernya demi bisa mewawancarai Dhanu. Ketika permohonan wawancaranya dikabulkan, Dhanu menceritakan pengalaman pertamanya membunuh seorang pria yang memperkosa ibunya.

Episode 2
Kali ini, Dhanu membahas pembunuhan kedua yang dilakukan Dhanu terhadap Teguh. Ternyata, alasannya membunuh pria itu karena Teguh menjadi penghalang dirinya mendapatkan cinta Hanny.

