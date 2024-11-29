Dede Yusuf Kenang Rahayu Effendi, Salut Perjuangan Ibunya 50 Tahun Jadi Single Mom

DEPOK - Kabar duka menyelimuti keluarga Dede Yusuf setelah sang ibunda, Siti Rahayu Effendi, meninggal dunia pada Kamis, 28 November 2024 akibat serangan jantung. Aktris yang pernah bersinar di era 1970-an itu tutup usia di umur 82 tahun.

Dede Yusuf, saat ditemui di rumah duka di kawasan Cinere, Depok, mengenang sosok sang ibu yang dikenal sebagai wanita tangguh. Ia mengungkapkan bahwa Rahayu Effendi telah menjalani hidup sebagai single mother selama lebih dari 50 tahun dengan penuh perjuangan.

"Ibu saya adalah seorang single mother, sudah lama sekali, hampir 50 tahun lebih. Beliau membesarkan kami, putra-putrinya, berjuang sendirian," kata Dede kepada awak media.

Tidak hanya membesarkan anak-anak kandungnya, Rahayu Effendi juga dikenal sebagai sosok yang penyayang. Ia turut merawat kerabat dari kampung halaman dan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan.

"Ibu saya sering membawa saudara dari daerah untuk dibesarkan di sini. Selain itu, beliau juga mengelola yayasan, panti asuhan, dan aktif di kegiatan pengajian. Tadi banyak teman-teman pengajian beliau yang hadir di rumah duka," kenang Dede.

Dede mengungkapkan bahwa sang ibu berpulang setelah berjuang melawan berbagai penyakit selama bertahun-tahun. Selain serangan jantung yang menjadi pemicu wafatnya, Rahayu Effendi juga pernah menghadapi penyakit serius lainnya seperti kanker rahim dan tumor.

"Dulu beliau pernah mengidap kanker rahim, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Bisa dibilang hampir semua penyakit pernah beliau lalui. Jadi serangan jantung ini hanyalah pemicu terakhir," jelas Dede.