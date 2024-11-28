Kronologi Ibunda Dede Yusuf Meninggal Dunia

DEPOK – Aktor sekaligus politisi Dede Yusuf mengungkapkan kronologi kepergian ibunda tercintanya, Siti Rahayu Effendi, yang meninggal dunia pada Kamis (28/11/2024) pagi. Aktris senior era 1970-an tersebut diketahui mengembuskan napas terakhir akibat serangan jantung.

Menurut Dede Yusuf, sang bunda telah mengalami serangan jantung sejak 1 Oktober 2024. Setelah itu, pihak keluarga segera membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif.

"Ibu saya hampir 60 hari (dua bulan) dirawat di ICU. Tepatnya pada 1 Oktober, beliau terkena serangan jantung. Kami langsung membawanya ke rumah sakit, dan selama dirawat di sana, karena kondisinya di ICU, kami tidak bisa menjenguk. Kami juga memutuskan untuk tidak memberitahu banyak pihak agar proses pemulihannya berjalan lancar," ujar Dede Yusuf di rumah duka di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat, pada hari yang sama.

Namun, setelah menjalani perawatan intensif selama hampir dua bulan, kondisi Siti Rahayu tak menunjukkan perbaikan signifikan. Dede menduga hal ini dipengaruhi oleh faktor usia ibunya yang sudah memasuki 82 tahun.

"Sempat membaik, tetapi karena usia yang sudah lanjut, banyak organ vitalnya tidak berfungsi dengan optimal," jelas Dede.

Sebelum meninggal, Siti Rahayu masih sempat melakukan panggilan video dengan keluarga besar. Saat itu, keluarga mulai mempersiapkan hati untuk menerima segala kemungkinan.

"Kurang lebih seminggu lalu, beliau masih sempat video call dengan kami. Teman-teman juga sudah datang menjenguk. Kami memahami, usia manusia ada batasnya, dan saat itu tinggal menunggu waktu terbaik dari Tuhan," tuturnya.