Ibunda Meninggal Dunia, Dede Yusuf: Semua Penyakit Telah Dilalui

DEPOK – Aktor Dede Yusuf menceritakan kondisi kesehatan ibundanya, Siti Rahayu Effendi, sebelum berpulang pada Kamis, 28 November 2024. Menurutnya, serangan jantung yang dialami sang ibu menjadi pemicu kepergiannya, meskipun sebelumnya Rahayu telah berjuang melawan berbagai penyakit.

Dede mengungkapkan bahwa mendiang ibunya sempat menghadapi sejumlah penyakit serius, termasuk kanker rahim dan tumor, sebelum akhirnya mengalami serangan jantung. Serangan tersebut terjadi pada awal Oktober lalu dan membuat Rahayu harus menjalani perawatan di rumah sakit selama 60 hari.

"Dulu pernah kena kanker rahim, tumor, rasanya hampir semua penyakit pernah beliau lalui. Jadi, penyakit jantung itu hanya menjadi pemicunya," ujar Dede Yusuf saat ditemui di rumah duka kawasan Cinere, Depok.

Meski didera berbagai penyakit, Rahayu Effendi tetap menunjukkan semangat besar untuk sembuh. Hal ini membuat Dede dan keluarganya semakin mengenang ibunya sebagai sosok wanita yang kuat dan tangguh.