HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

7 Film Legendaris Rahayu Effendi, Ibunda dari Dede Yusuf

Brigitta Putri , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |18:01 WIB
JAKARTA - Artis senior, Rahayu Effendi, telah berpulang pada Kamis (28/11/2024). Hal tersebut disampaikan oleh Dede Yusuf, putranya tercinta, melalui Instagram pribadinya.

“Semoga Allah menerima amal ibadahnya dan diberikan tempat terbaik di sisi-Nya,” tulis Dede Yusuf dalam pernyataan belasungkawa tersebut.

Rahayu Effendi merupakan seorang artis era 80-an yang sudah memulai kariernya di dunia hiburan sejak tahun 1964. Bakatnya dalam bidang seni peran sudah tidak diragukan lagi. Rahayu Effendi bahkan pernah memenangkan Lifetime Achievement Award dalam Festival Film Bandung 2013 karena bakatnya tersebut.

1. Matt Dower (1969)

Sesuai judulnya, film ini berfokus pada Matt Dower, seorang pemuda yang dianggap kurang waras oleh orang-orang sekitarnya. Matt Dower bercita-cita ingin menghentikan kemelaratan di desa tempatnya tinggal akibat dari pemerasan Nukulom.

Dalam film ini, Rahayu Effendi memerankan istri dari Matt Gledek, seseorang yang punya kuasa di desa tersebut.

2. Si Gondrong (1971)

Si Gondrong menceritakan pertarungan antara pemuda berambut gondrong yang kerap dipanggil si Gondrong dengan seorang preman Palmerah yang beringas bernama Rombeng. Hal tersebut terjadi karena Rombeng telah menculik Patmah, kekasih Gondrong.

Tidak melulu menjadi karakter yang baik, Rahayu Effendi berperan sebagai Mimin dalam film ini. Mimin adalah seorang perempuan nakal yang membenci si Gondrong, mantan kekasihnya.

3. Aku Tak Berdosa (1972)

Aku Tak Berdosa menceritakan seorang gadis bernama Dewi yang terjerumus pada kenakalan bersama Dirman, seorang anak pengusaha yang nakal. Keduanya melarikan diri ke desa setelah mencuri uang dan mobil ayah Dirman.

Tampil menjadi tokoh pendamping, Rahayu Effendi memerankan karakter Sulastri, tante Dewi, dalam film ini.

4. Kemasukan Setan (1974)

Tidak biasa, Rahayu Effendi memerankan karakter hantu dalam film ini. Sesuai namanya, Kerasukan Setan menceritakan sepasang adik kakak bernama Rini dan Dewi yang diasuh oleh Laksmi, yang diperankan oleh Rahayu Effendi, setelah orang tua mereka meninggal dunia.

Tidak suka dengan Laksmi, Dewi mengganggu Laksmi sampai membuat penyakit jantungnya kambuh dan meninggal dunia. Setelah itu, arwah Laksmi pun gentayangan dan merasuki tubuh Dewi.

 

