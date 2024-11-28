Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Innalillahi, Ibunda Dede Yusuf Meninggal Dunia

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |08:25 WIB
Innalillahi, Ibunda Dede Yusuf Meninggal Dunia
Innalillahi, Ibunda Dede Yusuf Meninggal Dunia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kabar duka datang dari keluarga Dede Yusuf, artis sekaligus politisi. Ibunda tercinta, Hj. Siti Rahayu Effendi binti Yusuf Effendi, meninggal dunia pada usia 82 tahun, Kamis (28/11/2024).

Berita duka ini pertama kali disampaikan oleh cucunya, Kaneishia Yusuf atau Nei, melalui unggahan di Instagram Story.

Hj. Siti Rahayu Effendi menghembuskan napas terakhirnya pada pukul 04.38 WIB di RS MMC, Jakarta Selatan. Meski demikian, Nei tidak mengungkapkan penyakit yang diderita neneknya sebelum meninggal.

Innalillahi, Ibunda Dede Yusuf Meninggal Dunia
Innalillahi, Ibunda Dede Yusuf Meninggal Dunia

"Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah berpulang ke Rahmatullah ibunda tercinta kami, Hj. Siti Rahayu Effendi binti Yusuf Effendi pada umur 82 tahun, pukul 04.38 WIB hari Kamis, 28 November 2024 di RS MMC Jakarta Selatan," tulis Nei di akun Instagram pribadinya, @kaneishiayusuf05.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/29/33/3090781/rahayu_effendi-2sp6_large.jpg
7 Film Legendaris Rahayu Effendi, Ibunda dari Dede Yusuf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/29/33/3090688/dede_yusuf-1ZWj_large.jpg
Ibunda Meninggal Dunia, Dede Yusuf: Semua Penyakit Telah Dilalui
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/29/33/3090669/dede_yusuf-6P8q_large.jpg
Dede Yusuf Kenang Rahayu Effendi, Salut Perjuangan Ibunya 50 Tahun Jadi Single Mom
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/33/3090435/dede_yusuf-wvjO_large.jpg
Kronologi Ibunda Dede Yusuf Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/30/33/2822630/film-catatan-si-boy-sukses-besar-dede-yusuf-klaim-hanya-digaji-rp400-000-Tg3XpFVnX9.jpg
Film Catatan Si Boy Sukses Besar, Dede Yusuf Klaim Hanya Digaji Rp400.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/05/04/33/1683065/cie-cie-dede-yusuf-nostalgia-biarkan-aku-cemburu-di-way-kambas-BvS4VeVyEn.jpg
Cie Cie, Dede Yusuf Nostalgia "Biarkan Aku Cemburu" di Way Kambas
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement