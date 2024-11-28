Innalillahi, Ibunda Dede Yusuf Meninggal Dunia

JAKARTA - Kabar duka datang dari keluarga Dede Yusuf, artis sekaligus politisi. Ibunda tercinta, Hj. Siti Rahayu Effendi binti Yusuf Effendi, meninggal dunia pada usia 82 tahun, Kamis (28/11/2024).

Berita duka ini pertama kali disampaikan oleh cucunya, Kaneishia Yusuf atau Nei, melalui unggahan di Instagram Story.

Hj. Siti Rahayu Effendi menghembuskan napas terakhirnya pada pukul 04.38 WIB di RS MMC, Jakarta Selatan. Meski demikian, Nei tidak mengungkapkan penyakit yang diderita neneknya sebelum meninggal.

Innalillahi, Ibunda Dede Yusuf Meninggal Dunia

"Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah berpulang ke Rahmatullah ibunda tercinta kami, Hj. Siti Rahayu Effendi binti Yusuf Effendi pada umur 82 tahun, pukul 04.38 WIB hari Kamis, 28 November 2024 di RS MMC Jakarta Selatan," tulis Nei di akun Instagram pribadinya, @kaneishiayusuf05.