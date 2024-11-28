Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Pesan Haru Sara Rahayu Raih Penghargaan ADI 2024 MNCTV

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |00:21 WIB
A
A
A

JAKARTA Sara Rahayu, pedangdut muda berbakat asal Subang, mencetak sejarah dalam perjalanan kariernya dengan meraih penghargaan Penyanyi Dangdut Pendatang Baru Paling di Hati di ajang bergengsi Anugerah Dangdut Indonesia (ADI) 2024. Penghargaan ini menjadi tonggak penting bagi Sara yang baru saja menapaki industri musik dangdut Tanah Air.

“Alhamdulillah, Sara bersyukur dan senang sekali. Sampai sekarang masih tidak percaya bisa mendapatkan penghargaan ini. Ini adalah penghargaan pertama bagi Sara di dunia musik dangdut,” ungkapnya penuh haru usai menerima penghargaan tersebut.

Bagi Sara, kemenangan ini memiliki arti yang sangat mendalam. Ia merasa prestasi ini adalah awal yang baik untuk kariernya di industri hiburan Indonesia. “Penghargaan ini sangat berharga. Semoga ini menjadi langkah awal untuk perjalanan panjang Sara di dunia musik dangdut Indonesia,” ujarnya.

Meski berhasil memenangkan kategori bergengsi, Sara mengaku tidak merasa terbebani. Sebaliknya, ia justru semakin termotivasi untuk terus berkarya. “Tidak ada rasa terbebani, justru Sara semakin bangga dan bersemangat untuk menghasilkan karya-karya dangdut lainnya,” tambahnya dengan senyum semangat.

Keberhasilan Sara juga mendapat perhatian besar dari Supri FX, pemilik label MYD Records yang menaungi Sara. Menurut Supri, penghargaan ini menjadi kejutan manis di tengah persaingan ketat. 

“Alhamdulillah, sangat bangga dan senang. Dengan lagu Serindunya ciptaan Dicki Martin, masuk nominasi saja sudah luar biasa. Kemenangan ini di luar ekspektasi kami, dan tentu berkat dukungan serta doa dari ALSA (penggemar Sara) yang selalu setia mendukung,” ungkap Supri.

 

