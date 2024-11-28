Advertisement
Anak Kost Wajib Nonton Series Temen Ngekost, Pasti Relate!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |19:45 WIB
Anak Kost Wajib Nonton Series Temen Ngekost, Pasti <i>Relate</i>!
Anak kost wajib nonton series Temen Ngekost, pasti relate!. (Foto: Vision+)
JAKARTA – Vision+ bekerja sama dengan sutradara ternama, Reka Wijaya, untuk menghadirkan drama series "Temen Ngekost" yang sukses tayang pada 2023 lalu. Dengan berlatar tempat di kost South House, series ini menggambarkan kehidupan sehari-hari para penghuni kos dengan latar belakang yang beragam dan karakter yang saling bertolak belakang. Kamu bisa nonton series Temen Ngekost dengan klik di sini.

Bercerita tentang sebuah kos-kosan bernama South House yang menjadi tempat tinggal Yasmin, Kai, Rafi, Dian, dan Opay. Mereka memiliki latar belakang dan profesi yang berbeda. Mereka merupakan perwujudan dari gagasan bahwa suka dan duka dalam hidup harus dinikmati dan dibagikan bersama. Tinggal dalam satu atap mengajarkan bagaimana mereka berusaha bertahan dan belajar saling memahami, yang akhirnya membuat mereka menemukan makna dari ikatan kekeluargaan yang kuat.

Series yang merupakan hasil kolaborasi Vision+ dengan Cinemaku Picture ini membawakan cerita yang penuh canda dan karakter-karakter unik yang sangat menghibur, Temen Ngekost berhasil mencuri perhatian penonton dengan memadukan unsur romance, drama, dan komedi.

Series Temen Ngekost tak hanya menyajikan humor yang fresh, tetapi juga memperkenalkan karakter-karakter yang menarik dan beragam. Setiap penghuni kos memiliki kepribadian yang berbeda, mulai dari influencer yang berusaha terkenal, pedagang online shop, pasangan, hingga wibu yang humoris, semuanya hadir di South House untuk mewarnai kehidupan kos yang penuh dengan tawa.

 

