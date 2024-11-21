Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Series Temen Ngekost: Ketika Pedagang sampai Influencer Wanna-be Tinggal Satu Kost

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 21 November 2024 |13:44 WIB
Series Temen Ngekost: Ketika Pedagang sampai Influencer Wanna-be Tinggal Satu Kost
Series Temen Ngekost cerita pedagang sampai influencer wanna-be tinggal satu kost. (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA – Berbicara tentang kehidupan di kost-kostan, series Vision+ Originals berjudul Temen Ngekost hadir sebagai series drama komedi yang relate di kehidupan anak kost-kostan. Berlatar di South House, kost ini berada di bawah pengawasan Yasmin, yang diperankan oleh Amel Carla. Nonton Temen Ngekost dengan klik di sini.

Yasmin, sebagai anak dari ibu kost, ditugaskan untuk mengelola kost yang dihuni oleh berbagai karakter unik dengan latar belakang berbeda, seperti Kai (Abun Sungkar) yang bercita-cita menjadi content creator/ youtuber dan pernah ditinggal nikah sang kekasih.

Selain itu, ada Rafi yang paling kaya di antara lainnya. Gak lupa, Rafi (Arya Mohan) yang naksir anak pemilik kost. Selain mereka, kost ini juga diramaikan oleh karakter lainnya yang tidak kalah menarik. Kombinasi mereka menghadirkan cerita yang sangat relate dengan kehidupan sehari-hari anak muda masa kini, terutama penghuni kost. Series ini juga menarik perhatian dengan kehadiran Prilly Latuconsina yang beperan sebagai
Prilly, serta Umay Shahab yang berperan sebagai Aldo.

Cerita ringan yang penuh keseruan menjadikan Temen Ngekost sebagai tontonan ideal untuk melepas penat. Chemistry antar pemain dan skenario yang relatable membuat series ini menjadi magnet bagi para penonton dari berbagai kalangan.

Series yang disutradarai oleh Reka Wijaya ini hadir di Vision+ dengan 10 episode yang pasti akan menghibur kamu dengan peran sederetan aktor dan aktris berbakat dan lintas generasi seperti Amel Carla, Abun Sungkar, Ebel Cobra, Arya Mohan, Bobby Samuel, Ruth Marini,
Rahmat Ababil, Ence Bagus dan Prilly Latuconsina, Umay Shahab.

Penampilan memukau Amel Carla sebagai pemeran utama di series drama komedi ini, ditambah cerita ringan yang penuh dengan keseruan dan sangat relate dengan kehidupan sehari-hari, pasti bakal bikin kamu betah nonton!

Saksikan series Temen Ngekost yang cocok untuk melepas penat dan jadi penghibur di tengah rutinitas kamu dengan klik di sini. Langganan Vision+ mulai dari Rp20.000. Download aplikasi Vision+ di App Store atau Playstore sekarang. Untuk kamu yang ingin streaming konten premium Vision+ dan Viu sekaligus, kamu bisa langganan paket Combo MeVVah seharga Rp49.000. Segera unduh aplikasi Vision+ dan nikmati tontonan berkualitas di mana saja dan kapan saja! 
 

(tty)

