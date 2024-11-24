Ayus Resmi Nikahi Nissa Sabyan, Ririe Fairus: Udah Buka Hati, Doain Aja

JAKARTA - Kabar pernikahan Nissa Sabyan dan Ayus begitu menghebohkan publik. Sebab jauh sebelum pernikahan yang terjadi di bulan Juli 2024 lalu itu, Nissa sempat diisukan menjadi orang ketiga dalam pernikahan Ayus dan Ririe Fairus hingga berakhir dengan perceraian pada 2021.

Saat disinggung mengenai perasaannya saat ini karena diduga telah dikhianati saat masih menikah dengan Ayus, Ririe nampaknya sudah lama melupakan peristiwa itu. Rasa kecewa dan sakit hati sudah tak ada lagi di hatinya.

"Ya kalau sekarang sih dibilang gak kecewa ya kan udah masa lalu, jadi sekarang fokus ke depan aja. Kayaknya rasanya udah lupa tuh, udah empat tahun, udah lama banget, gak inget," ujar Ririe Fairus di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Sabtu (23/11/2024).

Kini, Ririe mengaku hanya ingin fokus dengan kehidupannya bersama anak-anak. Dia dan Ayus sudah memiliki kehidupan masing-masing sehingga tak perlu diungkit lagi apa yang sudah terlewati.

Satu-satunya yang tersisa dan terus menghubungkan mereka hanyalah untuk urusan mendidik dan membesarkan anak-anak mereka.

"Kalau sekarang, aku minta doa yang terbaik aja buat aku, kan udah masa lalu. Aku sama eks udah jalani hidup masing-masing, fokus sama diri masing-masing," katanya.