HOME CELEBRITY TV SCOOP

Tampil Memukau, King Nassar Buka Anugerah Dangdut Indonesia 2024

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |20:49 WIB
Tampil Memukau, King Nassar Buka Anugerah Dangdut Indonesia 2024
MNCTV
A
A
A

JAKARTA - King Nassar tampil sebagai pembuka di ajang bergengsi Anugerah Dangdut Indonesia 2024, yang berlangsung di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Rabu (27/11/2024).

Dalam penampilan pembukanya, Nassar menyanyikan lagu "Gejolak Asmara" dengan gaya yang memikat. Ia tampil elegan dengan busana hitam berhiaskan detail payet emas, menciptakan kesan glamor yang memukau para penonton.

Tak hanya tampil solo, Nassar kemudian berduet dengan Ayu Ting Ting, membawakan lagu "Gulali". Duet ini terlihat sangat sukses, apalagi keduanya tampak serasi berjoget bersama di atas panggung.

Tampil Memukau, King Nassar Buka Anugerah Dangdut Indonesia 2024
Tampil Memukau, King Nassar Buka Anugerah Dangdut Indonesia 2024

Ayu Ting Ting sendiri tampil menawan dengan gaun megah bernuansa pink, dihiasi aksen bunga besar di bagian lengan, serta sarung tangan yang senada. Di sela-sela penampilan, keduanya saling melempar pujian.

"Penyanyi besar Ayu Ting Ting," ujar Nassar.

"Penyanyi besar King Nassar," balas Ayu dengan senyuman.

Tak berhenti di situ, Nassar kembali berkolaborasi, kali ini dengan Ridho Rhoma, menyanyikan lagu "Dewa Amor". Penampilan keduanya berhasil membuat suasana semakin meriah dan memukau penonton.

Sebagai penutup, Nassar membawakan lagu populer "Seperti Mati Lampu" bersama Ajang Nassar dan Fajar Nirwana, memberikan energi maksimal untuk mengawali acara malam itu.

 

