HOME CELEBRITY MOVIE

Gong Yoo Berpotensi Gabung Drama Baru Song Hye Kyo

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |19:24 WIB
Gong Yoo Berpotensi Gabung Drama Baru Song Hye Kyo
Gong Yoo berpotensi gabung drama baru Song Hye Kyo. (Foto: Soompi/Netflix)
A
A
A

SEOUL - Gong Yoo berpotensi adu akting dengan Song Hye Kyo dalam proyek baru Noh Hee Kyung, penulis skenario drama That Winter, The Wind Blows. Sang aktris diketahui sudah mendapat tawaran tersebut sejak 1 April silam. 

“Benar bahwa Gong Yoo mendapat tawaran untuk membintangi proyek baru Noh Hee Kyung. Saat ini, dia masih mempertimbangkan tawaran tersebut,” ujar Management SOOP selaku agensi sang aktor, dikutip dari News1, Rabu (24/4/2024). 

Gong Yoo pertimbangkan gabung drama baru Song Hye Kyo. (Foto: Cine21)

Proyek baru Noh Hee Kyung tersebut kabarnya akan mengusung genre sejarah modern yang bercerita tentang industri penyiaran dan orang-orang yang mendedikasikan hidup dan kecintaan mereka pada pekerjaannya. 

Mereka adalah saksi dari kelahiran industri hiburan Korea Selatan yang menjadi sejarah tersendiri bagi Negara Ginseng tersebut. Namun sejauh ini, tim produksi belum merilis judul drama tersebut. 

Noh Hee Kyung merupakan penulis skenario di balik sederet drama populer. Selain That Winter, The Wind Blows, dia adalah otak di balik naskah ciamik drama It’s Okay, That’s Love, Our Blues, dan Dear My Friends

Gong Yoo pertimbangkan gabung drama baru Song Hye Kyo. (Foto: Instagram/@kyo1122)

Jika Song Hye Kyo menerima tawaran ini, maka dia akan reuni dengan Noh Hee Kyung untuk ketiga kalinya, setelah membintangi drama Worlds Within (2008) dan That Winter, The Wind Blows (2013). 

Sementara jika Gong Yoo menerima tawaran proyek ini, maka dia akan reuni dengan sutradara Lee Yoon Jung yang dipercaya mengarahkan drama tersebut. Sebelumnya, mereka berkolaborasi dalam drama populer, Coffee Prince.*

(SIS)

