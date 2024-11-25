Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Dimansyah Laitupa Telurkan Karya Internasional Usai Lulus Indonesian Idol

Brigitta Putri , Jurnalis-Selasa, 26 November 2024 |01:06 WIB
Dimansyah Laitupa Telurkan Karya Internasional Usai Lulus Indonesian Idol
Dimansyah Laitupa Telurkan Karya Internasional Usai Lulus Indonesian Idol (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA – Penyanyi jebolan Indonesian Idol musim ke 12, Dimansyah Laitupa, ungkap kesiapannya untuk melebarkan sayap ke pasar musik Internasional melalui single Jatuh Cinta Salahnya Dimana yang  akan diluncurkan di sembilan negara.

Setelah sukses dengan dua lagunya, Mantra dan Dengarkanlah, yang berhasil menarik perhatian penikmat musik Indonesia dan membuat video musik kedua lagu tersebut tembus jutaan di kanal YouTube pribadinya, Dimansyah kembali merilis single barunya Jatuh Cinta Salahnya Dimana (JCSD).

Jatuh Cinta Salahnya Dimana merupakan lagu ciptaan Dimansyah yang menceritakan kekaguman seseorang terhadap pasangannya yang memiliki ketegasan dalam hubungan. Melalui lagu ini, Dimansyah ingin menjelaskan bahwa cinta merupakan sesuatu yang murni, sehingga tidak ada orang yang berhak mengatur cinta.

Dimansyah Laitupa Telurkan Karya Usai Lulus Indonesian Idol
Dimansyah Laitupa Telurkan Karya Usai Lulus Indonesian Idol

Walaupun punya makna yang dalam, video klip JCSD justru menampilkan visual yang cukup ringan, yaitu sinematografi yang menggambarkan unsur-unsur alam. Hal tersebut sejalan dengan genre musik Dimansyah yang adalah pop organik.

“Semuanya mengalir dan berproses, sama seperti rencana besar dari label musik Dua Suara Media yang mau mendukung karyaku agar bisa mendunia,” ungkap Dimansyah saat ditemui di kantor Dua Suara di kawasan BSD, Tangerang Selatan pada Sabtu (23/11/2024).

JCSD rilis pada bulan November, bersamaan dengan Pilkada serentak. Dimansyah menganggap momen Pilkada ini merupakan momen yang spesial, sehingga ia memilih merilis JCSD di momen ini agar dapat menarik perhatian banyak orang.

Tidak hanya di Indonesia, Dimansyah yang berharap lagunya dapat dikenal di pasar musik internasional pun meluncurkan single ini ke sembilan negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Hong Kong, Jepang, Korea, Filipina, dan Taiwan.

 

